Decenas de personas hacen cola en agencias para viajar a provincias

A partir del domingo 31 de enero, se iniciará la inmovilización social dispuesta por el Gobierno tras el aumento de casos de COVID-19. Ante esta decisión, decenas de personas forman largas colas en los exteriores de agencias para viajar a provincias del interior del país.

Este panorama se visualiza en las empresas interprovinciales ubicadas en La Victoria. Según reportó RPP Noticias, la mayoría de pasajeros busca regresar a sus lugares de origen para no quedarse varados en la capital.

“Me dirijo a provincia, a Guadalupe (La Libertad). Me voy porque dicen que no va a haber viajes y me pienso ir. Dicen que van a ser más días la cuarentena y tengo muchas cosas que hacer”, comentó una mujer en diálogo con RPP Noticias.

Al igual que ella, otros viajeros buscan retornar junto a sus familiares. Algunos, incluso, temen no encontrar pasajes para dirigirse a sus viviendas.

“Yo me dirijo a Huaraz. Ojalá haya pasaje. Llegué temprano y voy a retornar de nuevo”, señaló, por su parte, un hombre.

Una situación similar se observó también en el terminal terrestre de Plaza Norte. Todas las agencias presentaron un ligero aumento de pasajeros.

El Gobierno dispuso la cuarentena obligatoria en las regiones con nivel de alerta extremo, que son Lima Metropolitana, Lima Región, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. Esta medida regirá desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, con posibilidad de ampliación.

Durante este periodo se han establecido diversas medidas para el transporte nacional y urbano, así como para otro tipo de actividades. Conoce las dudas frecuentes en la siguiente nota. [AQUÍ]