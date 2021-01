Danny Rosales es acusado de emitir expresiones homofóbicas en Instagram

La organización feminista Empoderadxs acusó, a través de sus redes sociales, al cómico Danny Rosales por homofobia. El hecho se dio cuando el cómico se burló y descalificó a la premiada película peruana Canción sin nombre por la presencia de una pareja gay.

Cabe mencionar que la cinta, ambientada en los años 80, ha sido reconocida como mejor película en el Festival Internacional de Estocolmo, y retrata la invisibilización de algunos grupos vulnerables, como las madres de bajos recursos y la comunidad LGTBIQ+.

En unas stories en su cuenta de Instagram, Rosales publicó una escena del filme, donde un comunicador y un actor de teatro se besan y luego emite expresiones homofóbicos: “Estaba viendo una película peruana de un periodista serio supuestamente y al final... ayyyyy... no puede ser maric*na... qué fiasco de película”.

“ Lo que él hace con este comentario en el que se burla es lo mismo que hace la sociedad al estigmatizar y generar prejuicios negativos en torno a la participación de una persona abiertamente gay en una escena homosexual y tomarlo como objeto de mofa . Fijarse principalmente solo en su orientación sexual, desconociéndole cualquier otro arte, en este caso la actuación”, explica Manuel Siccha, coordinador de Empoderadxs.

Tras el hecho, el colectivo feminista y activistas enviaron un mensaje privado al cómico indicándole su actuar discriminatorio, pero lejos de obtener alguna disculpa de su parte, lo que hizo fue decirles: “Ok bebita” y luego los bloqueó. Así también, intentaron comunicarse con el humorista Jorge Benavides, quien trabaja con Rosales para darles detalles de su comportamiento.

La respuesta de Rosales a uno de los activistas que se comunicó con él.

“Le escribimos a Benavides como organización y de manera personal, pero no hubo respuesta. A uno de nuestros activistas, Danny Rosales le respondió que no era su Instagram. Sin embargo, eso es falso, porque hay muchas personas que lo siguen, ahí están todos sus videos y se ve (en las stories) que estaba viendo la película desde su hogar, no era un video que alguien lo pudiera hacer como su fan”, agregó Siccha.

La organización feminista Empoderadxs busca que el cómico pueda cuestionar su accionar y aprenda sobre los actos que contribuyen a la violencia y el estigma contra la comunidad LGTBIQ.

“Lo que queremos es que el cómico se ponga en contacto y tal vez nos pregunte ‘¿por qué es homofobia, ¿a quiénes ofendo?’ y ahí le explicamos. Porque no solo él puede tener esa pregunta, hay mucha gente que validaba sus palabras (en redes sociales). Hay personas que nos damos cuenta de lo que es homofobia, pero hay otros que no, entonces hay que seguir en este esfuerzo y hacer escuela”, expresó Siccha.

La República intentó contactarse con Danny Rosales para obtener sus descargos, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no recibió respuesta.

Importancia de denunciar actos de homofobia

Gabriel De la Cruz Soler, director ejecutivo de la organización Presente en una entrevista pasada para La República, sostuvo que una de las maneras de ayudar a visibilizar esta problemática es denunciando para que los agresores y la sociedad sepan que es un acto de violencia contra las personas homosexuales y que esto no se puede tolerar.

“ Para poder detener este tipo de situaciones es importante señalarlas, nombrarlas y conocer los hechos porque es una forma de buscar justicia para quienes son víctimas de la homofobia”, explicó.

Para el coordinador de Empoderadxs las personas están experimentando un cambio de paradigma, pues los comportamientos homofóbicos son más denunciados. Sin embargo, no se debe dejar este camino y se tiene que fomentar las mismas actitudes en más ciudadanos.

“Hay que seguir en los esfuerzos por visibilizar estas conductas, estos actos de homofobia, bifobia, transfobia que tienen diversos personajes y sobre todo varias plataformas cuyos contenidos sigue defenestrando a la población LGTBIQ”, finaliza Siccha.