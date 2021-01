Continúan colas en local de ‘Ángel del Oxígeno’ tras cierre por amenazas

Desde este jueves 28 de enero, la empresa que administra Luis Barsallo, conocido como el ‘Ángel del Oxígeno’, cerró sus puertas y no brindará atención al público. Según indicó el empresario, él y sus trabajadores vienen recibiendo amenazas por parte de sujetos inescrupulosos, y las garantías de seguridad no son suficientes.

No obstante, pese a este lamentable anuncio, decenas de personas acuden a los exteriores de Criogas con la esperanza de obtener el vital elemento para sus familiares con COVID-19. Incluso, algunos de ellos han pernoctado en el lugar desde hace más de 24 horas.

“Yo estoy desde ayer a las 4.00 p. m., no alcancé para recargar oxígeno que servirá para un amigo que tiene a toda su familia contagiada. [...] No es posible que no abran son cientos de envases que piden ser recargados”, comentó a RTV un ciudadano identificado como Luis.

Colas continúan pese a cierre. Foto: Jorge Cerdán/La República.

Al igual que él, María busca oxígeno para su cuñada, quien padece del virus desde el domingo. Pide a las autoridades brindar más seguridad a la empresa, quien recarga este insumo a precio justo.

“Aquí estamos desde el martes a las 11 p. m. y no hemos podido recoger. [...] Debería haber (más resguardo policial) y nos deberían atender, porque lo necesitamos, por eso estamos pasando mala noche”, mencionó otra familiar de una paciente COVID-19.

Por otro lado, aseguraron la existencia de revendones, quienes recargan oxígeno y lo ofrecen al doble del precio real. No obstante, estas personas no han sido identificadas.

“Lamentablemente así es la situación, la gente que más necesita se ve perjudicada por los revendedores. No sé quiénes son, pero hay personas que paran viniendo por esta zona”, señaló.

Local de Criogras no atiende el jueves 28 de enero por constantes amenazas. Foto: Jorge Cerdán/La República.

