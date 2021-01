Ate: delincuente se lleva vehículo valorizado en 20.000 dólares

Fueron cerca de dos minutos los que utilizó un delincuente para forcejear la puerta de una camioneta y llevársela. El denunciante, Dante Amilcar Vilchez Gutiérrez (55), el pasado miércoles cerca de las 11 de la mañana, fue víctima del hurto del vehículo de placa B5X 914, color azul metálico de marca Toyota Hi Lux, valorizado en 20.000 dólares.

Vilches Gutiérrez, se encontraba en la vivienda de su madre, ubicada en la avenida Mayorazgo, tercera etapa en el distrito de Ate, cuando en un breve descuido, un sujeto se acercó sigilosamente al auto y se lo llevó.

’'La casa es de mi mamá, llegué y estuve no más de media hora ahí. Yo estaba cerca a la ventana mirando porque sé que no es muy segura la zona. Entré a comer algo a la cocina y en cuestión de minutos cuando salí y el auto ya no estaba’', contó el denunciante a La República.

Con ayuda del registro videográfico de los vecinos de la zona se pudo determinar que fue una persona vestida de negro quien se llevó el medio de transporte.

“Esta persona se coloca al costado del carro, de pronto en cuestión de segundos se agacha y logra ingresar al vehículo. Al pasar unos minutos se lleva el auto manejándolo y hasta el momento se desconoce el paradero del vehículo”, dijo.

Finalmente, la familia Vilches Gutiérrez se encuentra en la búsqueda de la unidad, la cual le sirve de apoyo en el trabajo del comerciante, padre de cinco hijos.

’'Pido que ubiquen el carro por favor, igual hay una recompensa por cualquier información del auto. Estamos peor en inseguridad cada día, he estado frente al carro y se lo han llevado, es increíble’', enfatizó.

Si reconoce el vehículo o tienen alguna información sobre este, se pueden comunicar al número 960 204 276.

