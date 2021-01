‘Ángel del Oxígeno’ pide apoyo de la Marina para identificar a revendedores

Luis Barsallo más conocido como el ‘Ángel del Oxígeno’ recibió varias amenazas de muerte por parte de revendedores, por lo cual decidió cerrar su local Criogas este jueves 28 de enero. En declaraciones para América, reveló que es indignante ver que algunas personas quieran sacar provecho de este beneficio para la ciudadanía.

“Nosotros estamos vendiendo la recarga de oxígeno a 20 soles para que llegue a la población más necesitada. El caso es indignante, ya que el 60% de lo que vendemos se va a los revendedores, eso es lo que más nos molesta. No podemos seguir así”, mencionó.

Asimismo, aseguró que si bien cuenta con un apoyo de la PNP, esto aún sería suficiente para acabar con los presuntos grupos delictivos que quieren acaparar este recurso. “Si bien es cierto la Policía nos apoya, lo que se necesita es un buen filtro o un buen sistema de inteligencia para detectar a esta gente. Hace poco, yo separé a unas 40 cilindros que no tenían sus documentos y no habían puesto nombres. Cuando yo los llamaba por nombre, nadie venía, vale decir que son gente que no se apersona porque están en falta”, dijo.

Además, aseguró que estas personas suelen ser desde mayores de edad hasta mujeres, quienes hacen cola para hacerse pasar por otras personas. “La Policía ha estado a mi costado inspeccionando el día de ayer (27 de enero), a la media hora vinieron un grupo de personas que se llevaron siete cilindros (que habíamos separado) sin nada. Eso son los revendedores”, manifestó.

Por otro lado, pidió el apoyo de la Marina de Guerra del Perú como en la primera ola del virus. “Hizo un control excelente la Marina Guerra en la pasada cuarentena. Nosotros no podemos estar supervisando cilindro por cilindro, ya que hay temor de un descuido del negocio. En la primera ola nos apoyaron y fue excelente. Ahuyentó a muchos revendedores. Por eso, pido nuevamente que estén aquí”, enfatizó.

