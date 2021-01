Aglomeración en terminales para viajar a regiones antes de cuarentena

Debido a las restricciones anunciadas por el gobierno del Perú para frenar la segunda ola de COVID-19, las cuales entran en vigencia a partir de las 00.00 a. m. del domingo 31 de enero, varias personas acuden a las diferentes agencias de viaje de la capital para poder abordar un bus que los lleven a sus destinos en provincia.

En el caso de la prohibición de los viajes interprovinciales terrestres y aéreos en las regiones con nivel de riesgo extremo, trajo como consecuencia una alta demanda de pasajeros y un incremento del 30% en los precios de los boletos .

En los exteriores de la empresa de viajes Flores, ubicada en la avenida 28 de Julio, en La Victoria, se pudo apreciar a familias enteras queriendo viajar faltando menos de una hora para que inicie el toque de queda. Sin embargo no lograron adquirir los tickets porque ya se habían agotado mucho antes.

“ A partir de las 6.00 p. m. ya no hay pasajes para ningún destino, aún así la gente sigue llegando a preguntar. Quiere pagar más para adquirir un pasaje, pero ya no hay asientos disponibles. Yo les digo que vuelvan mañana nomas”, comentó un vigilante del terminal a La República.

Algunos pernoctarán en el interior de la agencia y otros buscarán hoteles cercanos donde quedarse, a la espera de que se reinicie la venta de boletos y poder abordar un bus. La desesperación generó aglomeraciones e incluso dentro del terminal no se respetaba la distancia social .

“Los pasajes han subido. Antes viajaba a Arequipa por S/ 70 y ahora me quieren cobrar S/ 110 soles. Encima no hay pasajes, me han dicho que vuelva mañana nomás”, manifestó un usuario.

El mismo panorama se apreció en la agencia Yerbateros, en San Luis. Largas filas para poder abordar un bus y, ante la falta de boletos, las personas tuvieron que recurrir a los colectivos que se encuentran en los alrededores.

“Vine con S/ 60 para viajar Arequipa, siempre viajo a ese precio y ahora me quieren cobrar S/ 90, de dónde voy a sacar más plata” expresó incómodo un hombre en la puerta del terminal.