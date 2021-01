Familias de pacientes COVID-19:“Si no tienes oxígeno no te dejan pasar”

En la puerta del Hospital Nacional Arzobispo Loayza se puede apreciar una gran cantidad de personas que aguardan por sus parientes que están internados a causa de la COVID-19. Uno de los principales reclamos es la falta de oxígeno en el nosocomio, pese a que es un recurso vital para pacientes con esta enfermedad.

“Estamos con mi tío desde las 10.00 a. m. porque se estaba desmayando. No podía respirar, su saturación estaba muy baja. Estamos esperando y nos comunican que no le han puesto oxígeno porque no hay. En la puerta nos dicen que si no tienes oxígeno no los dejan pasar y dejan a un lado al paciente a su suerte. Los médicos y vigilantes no nos dan razón y no sabemos si los familiares necesitan medicina o no. Ahora entré a ver a mi tío y lo tienen sentado a un lado sin oxígeno porque no tienen”, relata Cristel Prado, sobrina de un paciente con COVID-19.

Ante este panorama, inescrupulosos han aprovechado para subir el precio de los balones y las familias terminan pagando para evitar la muerte de sus seres queridos.

“La saturación de mi tía ha bajado a 85 y en el tema del oxígeno no tenemos respuesta. Hemos tenido que comprar alocadamente. Está en S/ 2.000, S/. 2.500 y el más barato, S/. 1.800 soles. Desconocemos por qué no está funcionando la planta de oxígeno del hospital este momento”, afirma Percy García, hermano de la persona contagiada.

Además, reclaman una supuesta mala atención del personal que labora en dicho hospital.

“El estado de mi papá es crítico porque lamentablemente no hay cama UCI y la necesita. Ahora, si el paciente no viene con oxígeno no se le atiende. Esperan que esté a su suerte. Te dicen que es bajo tu responsabilidad. (...) El oxígeno ahora me está costando S/ 2.000 soles. Nosotros hemos tenido que comprar nuestro balón porque si no, no se queda mi familiar. Al Gobierno no le interesa si el familiar de otros se le muere”, reclama Brigitte Fernández, hija de un paciente con COVID-19.