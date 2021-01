Maguiña pide investigar si voluntaria fallecida recibió placebo o vacuna

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, pidió que se investigara la actual muerte de una de las participantes de los ensayos clínicos del laboratorio Sinopharm, luego de que se confirmara su fallecimiento por uno de sus parientes. Mediante un comunicado, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) aseveró que ellos realizarán las investigaciones correspondientes a fin de determinar las causas exactas del deceso.

“Lo que hay que hacer frente a un efecto adverso allegado a la vacuna es investigación. Tiene que investigarse si fue placebo o si fue la vacuna. Lo segundo, cuando uno participa en ensayos hay un protocolo, uno firma un consentimiento. Hasta donde yo sé, los que reciben esta vacuna pueden ser hipertensos o diabéticos, eso no está contraindicado. Al contrario, son los grupos de riesgo que tienen que ver si se protegen o no se protegen”, indicó en ATV.

Además, el infectólogo manifestó que los ciudadanos que participaron en el ensayo no deben descuidarse, puesto que las vacunas no significan una eficacia completa frente a la pandemia.

“Lo tercero, la vacuna china hasta donde tengo información protege hasta 79%. Es decir, si me voy a vacunar tengo hasta 21% de posibilidad en que no funcione. Eso no solamente con las de Sinopharm, miren las de Pfizer, un médico de Miami se murió con unas plaquetas bajas e hizo un derrame cerebral. El riesgo siempre existe. El mensaje es que aunque me vacunen hay que mantener la bioseguridad”, precisó.

Por último, expresó que la empresa tendría que suspender temporalmente sus ensayos a fin de que se conozca posibles responsabilidades. “Entonces, en la universidad (Universidad Peruana Cayetano Heredia) deben hacer un informe y como sucede en todo proceso se suspende transitoriamente, el Instituto Nacional de Salud investiga y sobre eso se atribuye o no a favor o en contra”, detalló.

Comunicado de la UPCH

La UPCH se pronunció con respecto a la muerte de su voluntaria en los ensayos clínicos en Sinopharm. “Fue diagnosticada y tratada desde el principio de la enfermedad, se consiguió hospitalización temprana y acceso a cuidados intensivos para ventilación mecánica. Recibió todos los cuidados indicados para tratar esta enfermedad y sus complicaciones y estuvo luchando por su vida por más de una semana, sin que pudiera vencer al embate de la misma”, se lee.