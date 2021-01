Inspectora de ATU que fue atropellada pide justicia: “Entrégate, cumple tu condena”

Han pasado más de dos semanas desde el fatídico 9 de enero en el que José Alberto Bermúdez Gonzales atropelló a la fiscalizadora de ATU, Jaqueline Rosales Ramírez, cuando realizaba sus funciones en la zona de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino.

La joven madre de familia fue dada de alta el pasado sábado 23 de enero. Sin embargo, actualmente tiene una lesión en la rodilla que le impide caminar, se encuentra con una fractura en la nariz, así como otras en el dedo y en el tobillo .

Ella pide justicia, puesto que el sujeto escapó y continúa como no habido, pese a que hay una orden de prisión preventiva de siete meses en su contra. “Me encuentro mal, porque aún no se hace justicia. El perdón de este hombre fue de mentira, no puedo caminar, me veo al espejo y no me reconozco, no puedo jugar con mi niño, no puedo trabajar y soy el sustento de mi familia”, comentó a La República.

Jackeline se había propuesto a estudiar Derecho este año. “Iba a quemarme las pestañas para darle calidad de vida a mi hijo. (...) comencé un año con tantas metas, un día salí a trabajar y al día siguiente ya no podía ni moverme. Mi vida cambió. Entrégate, cumple tu condena. Mira lo que me has hecho”, señaló.

A principios de este mes, Bermúdez Gonzáles conducía una combi de placa C1Q-372, pese a tener dos órdenes de captura (medidas cautelares), con un total de 63 multas acumuladas por manejar sin licencia ni revisión técnica y por desobedecer las indicaciones de la Policía de Tránsito, de acuerdo a los reportes del SAT y la ATU.

Aquel día, condujo cerca de dos kilómetros al huir de dos patrulleros de la Policía Nacional. La combi fue perseguida por varios vehículos y efectivos de la PNP motorizados. Incluso chocó con la parte trasera de una unidad policial que le había cerrado el paso hasta en dos ocasiones.

En un determinado momento, al verse acorralado, intentó huir en reversa, pese al riesgo de impactar contra otros vehículos particulares.

Finalmente, el hombre fue reducido y llevado a la comisaría del sector, pero fue liberado porque el Ministerio Público no presentó a tiempo el requerimiento de prisión preventiva.