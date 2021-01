Germán Málaga sobre voluntarios para vacuna: “La comunicación es diaria”

Tras reportarse la muerte de una de las participantes en los ensayos de la vacuna de Sinopharm, el investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, Germán Málaga, señaló que la comunicación es constante con todos los voluntarios, a quienes se les exhorta a extremar cuidados para protegerse del virus.

“La comunicación es diaria con nuestros voluntarios y cientos de veces les hemos dicho que tienen que tener los cuidados como cualquier otra persona. Que hagan de cuenta que no están vacunados porque no sabemos si las dosis que estamos administrando funcionan o no, debido a que una de las primeras razones del estudio es demostrar si funcionan o no”, declaró a La República.

En tanto, sobre las declaraciones de la hermana de la fallecida, quien aseguraba que no recibía un monitoreo adecuado, el especialista señaló que la mujer recibió todos los cuidados necesarios para tratar la COVID-19 con la que fue diagnosticada. Añadió que la paciente fue trasladada hacia un centro médico y a una cama UCI.

“Nosotros sí hemos mantenido contacto todo el tiempo con la hija de la voluntaria que falleció. Con la señora (la hermana) nunca hemos hablado porque solo tenemos comunicación con los familiares directos, en este caso, la hija. Todo el tiempo la hemos apoyado, incluso antes del diagnóstico”, mencionó.

En cuanto a quienes son aptos para recibir la dosis del ensayo de la vacuna, Málaga enfatizó que no es un criterio de exclusión tener enfermedades, siempre y cuando estén controladas.

“Es un estudio muy abierto, efectivamente la señora tenía diabetes, incluso tomaba pastillas. El criterio de exclusión es si la enfermedad está descontrolada ”, dijo a La República.

Finalmente, señaló que se debe analizar bien el caso, a fin de determinar las causas exactas que provocaron la muerte de la voluntaria.