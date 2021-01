Cobrador del ‘Chosicano’ agrede y tira muleta de persona con discapacidad

Un cobrador de la empresa de transportes ‘El Chosicano’ fue captado cuando tiró la muleta de una persona con discapacidad, luego que este le pidiera ayuda para descender del vehículo.

De acuerdo a un video difundido por Panamericana, fue un vecino identificado como Rómulo León quien grabó la agresión. En el mismo se puede ver que el conductor desciende del microbus, recoge la muleta y cuestiona al agresor.

El hecho sucedió en la carretera Central, intersección con la calle Salaverry, en Chosica. “¿Por qué eres así?, tienes que ayudarle, pues”, se escucha que le dice el chofer al cobrador.

“Yo todos los días utilizo el Chosicano, vemos el correteo. Eso que he captado en imágenes es el pan de cada día. Y no solo es eso, a veces no recogen a la mamitas, a las personas con discapacidad. Todos los días hay maltratos”, sostuvo León al mismo medio.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo exigió a la Autoridad de Transporte Urbano y Conadis tomar las acciones necesarias para dar con el implicado y sancionarlo. El medio citado indicó que los trabajadores se dieron a la fuga al notar la llegada de un patrullero de la Policía Nacional.

“Rechazamos agresión a persona con discapacidad en unidad de transporte público. Exigimos a @ATU_GobPeruy @mimpconadis tomar las acciones necesarias para las investigaciones y sanciones correspondientes”, escribió la entidad a través de Twitter.

El medio de transporte, en los últimos años, acaparó las noticias por diversos accidentes y actos condenables de sus trabajadores. Solo en 2018, un conductor de la empresa fue condenado por chocar contra un semáforo y provocar la muerte de una mujer embarazada.