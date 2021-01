Trujillo: detienen a 50 personas por incumplir medidas contra la COVID-19

Ante el aumento de casos de coronavirus que se registra en La Libertad, autoridades del balneario de Huanchaco intensificaron los operativos. Fue así que, el último fin de semana, detuvieron a 50 personas por desacatar el estado de emergencia y no cumplir con los protocolos de bioseguridad.

El operativo fue realizado por la Plataforma Multisectorial del distrito, el cual está integrado por la Policía Nacional, el Ejército Peruano (BIM Pucara n.° 37) y Seguridad Ciudadana. Los agentes se desplazaron a lo largo de la orilla de playa para retirar a los visitantes y, en muchos casos, tuvieron que enfrentarse a los ciudadanos.

Las fuerzas del orden continuaron hasta altas horas de la noche con estas acciones inopinadas. También supervisaron restaurantes, hoteles y afines. El área de Fiscalización de la comuna clausuró cuatro locales nocturnos por incumplir las normas sanitarias: no contar con la indumentaria correcta, exceder el aforo permitido, no aplicar el plan de salud ante la COVID-19 y no registrar carné de sanidad.

“Los intervenidos fueron conducidos a la comisaría del balneario de Huanchaco para las diligencias de ley. Continuaremos realizando estos operativos en todo el distrito para reducir los riesgos de contagios y muertes en nuestra población, pero es de vital importancia que la ciudadanía colabore con una conducta responsable”, manifestó a la prensa Estay García Castillo, alcalde del distrito.