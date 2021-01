San Isidro: poste cae cerca a quiosco tras volcadura de grúa

La volcadura de una grúa de construcción, que dejó el saldo de tres obreros heridos en San Isidro, provocó que un poste de luz se desplome.

El objeto cayó a pocos centímetros de un quiosco situado en la vereda. Una señora, identificada como Rosaura García Ochoa, se encontraba dentro y se salvó de morir.

“Yo pensé que el poste se me iba a venir encima... Salí corriendo, me sentía nerviosa y me asusté. Por suerte no me rompí la cabeza, las piedras caían al piso y asustaba”, declaró a Canal N.

Tras la emergencia, personal de la Municipalidad de San Isidro llegó a la zona para cercar el sector afectado e iniciar las labores de remoción de escombros.

García fue atendida por los bomberos y evacuada a un establecimiento de salud por representantes de la comuna.

Fuentes cercanas al hecho señalaron que el accidente se produjo luego de que el vehículo estuviera haciendo la descarga del material para la obra en el Colegio de Ingenieros.

La Policía Nacional del Perú indicó que tres trabajadores fueron rescatados por los bomberos, que llegaron rápidamente a la zona de emergencia, y conducidos a la Clínica El Golf para que sean atendidos por médicos.

El alcalde Augusto Cáceres se apersonó a la zona del accidente y manifestó que puso a disposición de los bomberos la Unidad de Riesgo y Rescate de la Municipalidad de San Isidro para ayudar a los obreros que se encontraban dentro del socavón.