Padres de joven encontrando muerto en escuela PNP de Moquegua piden justicia

La familia de Alexis Álvaro Sonco Jara no encuentra justicia a más de 10 meses de su muerte. El joven de 21 años dejó sus estudios universitarios de ingeniería comercial para formar parte de las filas de la Escuela de Educación Superior Técnica de la Policía Nacional en Moquegua.

El pasado 3 de marzo del 2020 fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en la oficina de moral y disciplina del recinto policial. Las primeras diligencias arrojaron que se trataba de un suicidio, pero para sus padres, esto fue un crimen.

Los padres del joven, natural de Juliaca (Puno), llegaron este lunes 25 de enero hasta el frontis del Palacio de Justicia en Lima, para pedir que se esclarezcan las investigaciones.

“Todas las lesiones que tienen mi hijo en el cuerpo no se consignan en el levantamiento de cadáver. La ropa tampoco, lo único que a él le pertenecía eran las medias, las otras prendas eran de otros estudiantes. Mi indignación es que a la fecha no encuentro soluciones. Como madre vengo acá (a Lima) a pedir justicia. El fiscal me está meciendo con las declaraciones y no hay culpables”, señaló a La República Reynalda Jara Ticona (42), madre de Alexis.

Por su lado, Rene Sonco Merma (42), padre del joven, señaló que existe una serie de sospechosas irregularidades a lo largo de la investigación, tras los cambios en las manifestaciones de los presuntos implicados en la muerte de su hijo mayor. “Estas contradicciones nos hacen dudar en todos aspectos”, denunció.

Para los esposos, Alexis no tenía razones para acabar con su vida y descartan que se haya suicidado. “Pido el apoyo de todas las autoridades para que se investiguen a fondo y minuciosamente. Que investiguen la muerte de mi hijo. No encuentro paz en mi vida. Desde que mi hijo ha fallecido, lloro todos los días”, precisó doña Reynalda entre lágrimas.