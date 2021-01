Muñoz opina que Lima debió ser considerada como región de riesgo muy alto

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la situación actual que vive la capital frente a la segunda ola del nuevo coronavirus.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que Lima Metropolitana debió ser incluida en el grupo de regiones de riesgo muy alto por la COVID-19 debido a su alta tasa de casos positivos y al colapso de los hospitales, pero que esto no fue así porque se busca un equilibrio con las actividades económicas.

“Lo que hemos dicho es que las decisiones deben ser tomadas siguiendo la evidencia. Todo parece indicar que la situación de Lima es compleja y debía haberse aplicado una medida como la de Lima Regiones, pero se busca un equilibrio económico que es lo que ha primado en el Ejecutivo”, declaró el burgomaestre.

En tal sentido, exhortó al Gobierno a no esperar hasta el 31 de enero para anunciar las nuevas medidas que se implementarán para afrontar el incremento en la curva de contagios. Como se recuerda, el plazo de las nuevas normas tiene como fecha de finalización aquel día.

Sobre las restricciones a las playas, indicó que se debe evaluar la evidencia científica que hay al respecto y actuar sobre ello. Recalcó que no todas presentan las mismas características.

“Las playas no son lugares de contagio, pero lo que produce es aglomeración. Mi decisión y la del Ejecutivo es que esto se dé según la evidencia. Si esta te dice que no es adecuado, entonces no. No todas las playas son iguales, estamos viendo cómo en Chorrillos hay una demanda muy grande, en Agua dulce. Ahí hay que poner el foco, pero hay otras playas que no presentan esas características”, aseveró.