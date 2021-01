Hospitalizaciones se disparan: en un solo día hubo 1.115 casos

Los casos de hospitalizaciones se han disparado desde el 24 de diciembre con la llegada de la nueva variante británica y están apunto de hacer colapsar a los hospitales, al igual que las camas UCI. Según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa), del viernes para el sábado se han registrado 1.115 ocupaciones adicionales a nivel nacional.

De acuerdo con el ingeniero de la PUCP Rodrigo Parra, desde mayo último no se registraba un incremento de más de 1.000 hospitalizados en un solo día. Eso ya es preocupante . “Los promedios semanales de estos ingresos por día fueron de 402 la semana que acabó, de 273 la semana anterior y de 126 la primera semana de enero”, indicó.

Por su parte, el miembro del Open Covid Perú Juan Carbajal advirtió que del total de camas de hospitalización, que son 17.688 a nivel nacional, 10.862 ya están ocupadas y solo quedan libres 6.826; esto de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Precisó que hubo un aumento acelerado de casi 7 mil camas ocupadas en 31 días, tomando en cuenta el periodo del 24 de diciembre (que ocurrió el despegue) al 24 de enero. Sin embargo, llegar a este mismo nivel de ocupación en la primera ola demoró 68 días, explicó.

“En hospitalización hay 6.826 camas disponibles, pero una cosa es mirar el número nacional y otra es aterrizar en las regiones. Por ejemplo, Huánuco solo tiene 51 camas de los 394 existentes y en Junín hay 192 camas disponibles de 644”, dijo.

La ocupación de camas de hospitalización ha crecido del 26% al 61% desde el 24 de diciembre hasta al 24 de enero.

A este ritmo, Carbajal advirtió que entre la primera o segunda semana de febrero se llegaría al pico de 14 mil camas de hospitalización ocupadas.

Más de 100 decesos

En cuanto a los decesos, la curva del Minsa y del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) continúan ascendiendo y vamos superando los 100 fallecidos diarios.

Tan solo el sábado se registraron 181 muertes, una de las cifras más altas desde el 20 de setiembre que fueron 186. Ya son cuatro días en los que superamos los 100 fallecidos por día, según el Minsa. El domingo hubo 163 defunciones.

Parra explicó que Lima influye bastante en el promedio nacional en decesos y se puede observar una línea casi vertical. “Incluso, hay tres regiones en las que ya se ha superado el pico máximo de muertes por toda causa registrada durante la primera ola: Huánuco, Pasco y Apurímac”, refirió.

No obstante, pese al aumento de casos y fallecidos, el titular de Economía, Waldo Mendoza, descartó que se vuelva a un confinamiento general .

Respecto a ello, el infectólogo Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud del Colegio Médico, enfatizó que si las ocupaciones en hospitalización siguen creciendo a 1.115 “en 4 días no vamos a tener más camas en los nosocomios”.

Para descongestionar los servicios, remarcó la necesidad de cortar la velocidad de la transmisión con cuarentenas focalizadas. “Lo que exigimos es que haya una intervención integral en un ámbito muy definido, para el problema económico de las personas tiene que focalizarse la ayuda social, alimentaria”, refirió.

¿Y el confinamiento?

El epidemiólogo Antonio Quispe sostuvo que es necesario contar con una cuarentena estricta, bien focalizada y fiscalizada. “Lo importante es que se cumpla la norma, pero el toque de queda no se cumple”. Apuntó además que hace falta que la población refuerce los cuidados con una buena mascarilla que le cubra bien la nariz y la boca y el distanciamiento.

Ayer, debido al alto número de hospitalizaciones, EsSalud anunció la implementación de dos nuevas torres de la Villa Panamericana, con 112 camas , para los infectados.

Reacciones

Augusto Tarazona, Vocero del Colegio Médico

“No vemos una dicotomía entre economía y salud. Un país enfermo no va a producir nada, se necesita que esté sano. Se debe reducir la velocidad de la transmisión con cuarentena focalizada”.

Antonio Quispe, epidemiólogo

“El toque de queda no se respeta y no se ha hecho muy bien la focalización. Se puede mejorar, pero eso es irrelevante si no te preocupas de fiscalizar para que se cumpla la norma. Hay que actuar”.

La clave

“Hasta el momento el Ejecutivo no evalúa una cuarentena total, pero sí podrían darse medidas más drásticas a partir del 1 de febrero. Todo va a depender de cómo vayamos enfrentando esta situación”, manifestó ayer la ministra de Vivienda, Solángel Fernández.

