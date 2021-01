Eduardo Ugarte: Sin embargo…

Eduardo Ugarte

Periodista

La R.M. No. 019-2021-VIVIENDA, dentro de la Emergencia Sanitaria Nacional, y en mérito al papel de los gobiernos locales en la reactivación económica, a fin de evitar poner en riesgo la salud de las personas, aprueba una “Guía para el uso temporal de espacios públicos colindantes a restaurantes y servicios afines autorizados, establecimientos culturales y de arte; garantizando la accesibilidad a las personas con discapacidad y personas adultas mayores”, que no se aplica a locales de centros comerciales, malls, pubs, discotecas o afines que no cuenten con acceso colindante al espacio público.

Este uso TEMPORAL de espacios públicos será autorizado por las municipalidades luego de delimitar el área sin afectar las zonas de evacuación ni el acceso peatonal, cumpliendo los protocolos sanitarios vigentes en el marco de la COVID-19 y verificando la licencia de funcionamiento vigente. Se hará una evaluación permanente para medir el impacto comercial y afluencia de público. Asimismo, se exigirá iluminación adecuada y acondicionamiento climático, y se promoverá la instalación de cicloparqueaderos temporales y zonas de scooters. Y de gran importancia: “El mobiliario instalado en el espacio público no se restringe a los clientes, sino que puede ser utilizado por todos los usuarios del espacio público, en especial de los más vulnerables.”

Este permitir la salida a las calles a los servicios de restaurantes “y afines” como a centros culturales y artísticos, con acceso a cualquier persona, podría ser un apoyo a la reactivación económica y respuesta a una vieja aspiración de un mejor disfrute de nuestras calles y monumentos, de actividades como teatro y música, que con la peatonalización y aumento en el ancho de veredas se facilitan.

Sin embargo, y por experiencia, podría convertirse en una ampliación del consumo callejero de alcohol y una extensión de discotecas que, aún sin licencia y con pandemia, funcionan en nuestro Centro Histórico sin respeto a las normas y nos hace dudar del cumplimiento de esta guía y sus restricciones.