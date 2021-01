Caen acusados de matar a joven para robarle S/ 16.000 a su mamá

Casi cinco meses después de la muerte de Flor Guissel Mendoza Aucapoma, agentes de la Dirincri lograron la captura de dos sujetos presuntamente implicados. Asimismo, están tras los pasos de dos hombres más.

El pasado 20 de agosto, la joven de 20 años retornaba de cobrar el dinero de la junta que organizaba su madre Nancy Acaupoma. Cuando ya habían llegado a su destino, las dos mujeres y el enamorado de la muchacha fueron abordados por delincuentes en motocicleta.

Uno de los ladrones ya le había quitado el bolso a Acaupoma y por eso Mendoza se enfrentó a ellos. Sin embargo, recibió un disparó y falleció al poco tiempo.

Tras una investigación, la Policía pudo reconstruir el crimen y el primer dato que tomaron en cuenta es que Nancy Acaupoma siempre organizaba juntas en el mercado de Unicachi y lo más probable era que los delincuentes sabían eso.

Acaupoma dijo que siempre sospechó que alguien cercano que sabía de su actividad estaba inmerso.

“En ese mercado todo el mundo me conoce como la señora que hace las juntas. Ellos me han estado siguiendo. Esto no es producto de que pasaron y me asaltaron, no, esto todo ha sido premeditado”, afirmó en declaraciones para Cuarto Poder.

Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores se percataron que madre e hija habían sido seguidas por dos estibadores cuando cobraban el dinero de la junta en los diversos puestos. Según la Policía, estas personas cumplieron la función de “marcaje”. Ellos fueron identificados como Danilo Ramírez Villegas, alias ‘José’ y ‘Mañuco’ respectivamente .

Asimismo, se pudo identificar a Carlos Arango Ocaña (24), alias ‘César’, quien manejaba la motocicleta donde iba el autor del disparo que mató a la joven. Este último responde al nombre de Jhordan Errol Palacios Medina, alias ‘Jhordano’ .

“De acuerdo a la información propia que hemos recibido, ‘César’ sería la persona que articulaba toda esta banda criminal”, comentó el general PNP Vicente Tiburcio Orbezo, jefe de la Dirincri.

Nancy Acaupoma aseguró que conoce de vista a ‘César’ y dice estar sorprendida porque lo conocía con otro hombre.

“A este chico lo conocía como César hoy me doy con la sorpresa que se llama Carlos Arango Caña. (...) Muchas veces me hizo carrera de mototaxi a mi casa, lo conocía de vista, nunca tuve amistad con él y nunca imaginé que ese joven iba a arrebatarle la vida de la peor manera”, dice.

La Policía ha detenido a dos sujetos, pero aún están prófugos el estibador conocido como ‘Mañuco’ y Jhordan Errol Palacios Medina, sindicado como el autor del disparo. Por ello, la madre de la joven fallecida teme represalias en su contra.

“Si algo me pasara a mí o a mi familia, los hago responsable a estos delincuentes que están capturados y a sus familiares porque me han estado tomando fotos y para algo bueno, no lo creo. Pido garantías al fiscal o al juez, que ahora sí necesito más que antes”, aseveró la mujer.