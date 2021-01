SJL: personas juegan partido de fútbol pese a restricciones

Pese a las restricciones dispuestas por el Gobierno sobre la práctica de deportes grupales que incluyen contacto, un grupo de personas fue grabada mientras jugaba fútbol en una losa deportiva ubicada a la espalda del parque zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho.

Fueron unos vecinos quienes registraron las imágenes donde se observa que los jóvenes no respetan ningún protocolo y ponen en riesgo de contagio de COVID-19 al vecindario.

Los denunciantes recalcaron que este grupo acude todos los fines de semana al espacio deportivo, por lo que piden que efectivos de la Policía Nacional realicen operativos para prevenir aglomeraciones.

Durante la pandemia de la COVID-19, en distintos distritos se observó el mismo panorama. En Chorrillos, por ejemplo, unas personas disputaban un partido de fulbito en la cancha de la Villa Panamericana.

Otro de los casos que terminó con un desenlace lamentable fue el que ocurrió en el Callao en noviembre de 2020, donde una intervención dejó el saldo de un fallecido y dos agentes heridos.

Según testigos, la víctima no formaba parte del grupo de atacantes, sino que pasaba por el lugar y, al ver la pelea, trató de separarlos. “Lamentablemente, al estar muy cerca, la bala le cayó en la cabeza. Él no tenía nada que ver, incluso levanta las manos para no ser una amenaza, pero le dispararon”, contó su hijo.