Recién se inicia la segunda ola y el oxígeno escasea

“Teníamos previsto que hoy llegarían cien balones, pero nada. Y lo preocupante es que 150 pacientes con Covid-19 pueden morir”, alertó Graciela Alcedo, gerenta regional de Huánuco, en diálogo con este diario. Las familias de los hospitalizados mantenían la esperanza de que en pocas horas el Ministerio de Salud (Minsa) envíe el recurso, pero hasta el cierre de esta nota, los balones no llegaban y seguían muriendo más personas.

Lo de Huánuco no es un caso aislado. Aunque en algunas regiones como Piura y Puno aseguran contar con oxígeno, hay el temor de que, ante el incremento de hospitalizados, este elemento vital pueda agotarse.

“Han aumentado las defunciones de manera preocupantes, por lo que hay temor pese a que ahora tenemos varias plantas de oxígeno”, dice Walter Oporto, director regional de Salud de Puno. “Tenemos condiciones adecuadas para resolver a la expectativa de oxígeno por el momento. Hemos aumentado a 200 balones de oxígeno diarios, salvo que ocurra una situación catastrófica”, agrega el gobernador regional de Piura, Servando García.

“Reportes esconden cifras locales”

Para la Defensoría del Pueblo, el reporte diario que publica SuSalud sobre el abastecimiento del oxígeno medicinal “esconde cifras locales” y no toma en cuenta a quienes se oxigenan en sus viviendas. Asimismo, el reporte se da en base a solo 443 establecimientos de salud, lo que es insuficiente pues dista de las 20 mil Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) a nivel nacional. “El reporte esconde las carencias locales. Puede ser que de estos 443, 20 no tengan oxígeno pero no se reporta porque se está dando un promedio nacional”, asegura Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo.

Y es que, según SuSalud, a nivel nacional solo se consume el 20% del total de oxígeno medicinal, lo que puede dar la impresión de que aún contamos con suficiente oferta.

Sin embargo, en la data de Open Covid Perú, donde figura el abastecimiento por establecimiento de salud, se observa, por ejemplo, que en Huánuco dos hospitales ya no cuentan con oxígeno. En Lima, los hospitales Loayza, Almenara, Negreiros y Huaycán están igual.

“Según los reportes, habría más oferta, pero cuando vemos imágenes de personas corriendo por oxígeno llama la atención y pensamos que algunas datas no son fiables”, advierte, Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú.

“Tenemos dudas de que la capacidad instalada realmente vaya a alcanzar para febrero y marzo. Según el reporte de esta semana, la disponibilidad total es de 816 mil metros cúbicos, pero de acuerdo a una norma que sacó el Minsa, se necesita un millón 300 mil metros cúbicos”, alerta la Defensoría.

No lucren con salud

“Una señorita me había pedido ocho balones y creí que los iba a revender, por eso me negué, pero en la noche me envío un video de su papá con Covid-19. La llamé y comencé a ayudarla. Lastimosamente era demasiado tarde, su padre no resistió”, cuenta Luis Barsallo, conocido como El ángel del oxígeno del Callao, sobre una de las experiencias más devastadoras a lo largo de esta pandemia, la que también le quitó a su hermano.

Barsallo, cuya empresa Criogas S.A. forma parte de una de las más de 80 que producen y distribuyen oxígeno medicinal en el país, se caracteriza por vender el metro cúbico a 20 soles, un precio accesible para quienes luchan por salvar a sus familiares en sus casas, al tener temor de llevarlos a un hospital público o por no encontrar un espacio en ellos.

La demanda ha aumentado en la última semana, pues la venta diaria es de unos 130 cilindros, casi alcanzando a lo registrado en primera ola, cuando se vendían hasta 200.

“Como ven que no hay sitios en salas UCI ya no van al hospital y en su casa compran su oxígeno. Es bueno oxigenarse pero bajo vigilancia médica, tampoco pueden automedicarse”, alerta el decano del CMP.

“Nos podríamos volver millonarios, pero no es el tema. No está bien lucrar con la vida”, dice Barsallo y pide que más empresas se sumen a esta medida. Pero también pide seguridad, pues hay quienes lo amenazan por no querer venderles más balones de oxígeno.

Demanda de oxígeno creció en 200%

En Ministerio de Salud comunicó anoche que en las siguientes horas llegarán a Huánuco 50 balones de 6 m3 y 50 concentradores de oxígeno para atender la emergencia de los pacientes con Covid-19 en los establecimientos de salud de la región. Esta es la segunda entrega de oxígeno que el Minsa realiza en la semana.

En la región Huánuco se ha elevado sustancialmente, hasta un 200%, el consumo de oxígeno medicinal por el aumento en el número de pacientes en estado grave que requieren este apoyo médico, señala el Minsa.

La región tiene una planta de oxígeno en el Hospital de Contingencia.

