Un incendio de gran magnitud consumió las instalaciones de una farmacia de la conocida cadena Inkafarma, en Comas. El siniestro se reportó en la cuadra 37 de la avenida Tupac Amaru y se habría iniciado en el techo del local referido, movilizando a seis unidades de bomberos que, tras una ardua labor, lograron controlar el fuego.

Lamentablemente, una bodega que funcionaba justo a lado también se vio afectada por el incendio . Los propietarios, quienes llegaron para verificar lo sucedido, se encontraron con su negocio completamente inundado. La mayoría de productos ya no podrán ser comercializados; sin embargo, hasta el momento nadie les ofrece una explicación de cómo van a resarcir los daños.

Por su parte, el Comandante Departamental de Lima, Josué Donoso Rodríguez, confirmó que la vivienda colindante fue afectada, pero que felizmente no se encontraron víctimas mortales.

“Ha sido un incendio en la azotea de la farmacia, donde había papeles y cosas que ya no usaban. No se ha expandido más, solamente se ha comprometido una pequeña vivienda al costado, pero ha sido inmediata la reacción para contener el incendio. No ha habido ninguna víctima, ninguna persona o bombero”, expresó.

¿Qué hacer ante un incendio?

Primero, se debe mantener la calma. Luego, avisar a todos en casa con voz fuerte y firme. Después, salir rápidamente del lugar afectado (ayudar a los niños y ancianos a evacuar), pedir apoyo a los vecinos y a los bomberos a través de la línea 116. Finalmente, se recomienda buscar refugio en un sitio seguro.