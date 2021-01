Tras la difusión por parte de La República del peritaje balístico del Ministerio Público que estableció que el suboficial PNP Víctor Bueno Alva fue quien disparó el proyectil que causó la muerte del obrero Reynaldo Reyes Ulloa durante el paro agrario, el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de San José en Virú, Felipe Arteaga, pidió que los responsables sean juzgados con todo el peso de la ley.

Arteaga en comunicación con este medio señaló que han solicitado en la mesa de trabajo instalada entre trabajadores agroindustriales y la PCM, que las 3 muertes con arma de fuego durante el paro agrario no queden impunes.

“Estos peritajes determinan que sí se usaron armas de fuego, es que la evidencia está, en la pista estaba lleno de casquillos, hay testigos y videos. Seguro ya citarán a los testigos para que rindan sus manifestaciones, las tres muertes tanto de Jorge Muñoz, Reynaldo Reyes y del menor de edad, deben tener justicia y eso hemos pedido a la PCM”, declaró el dirigente de San José de Virú en La Libertad.

Luego, agregó, que el Gobierno debe hacerse cargo de apoyar a los familiares, como a la mamá del menor de edad.

“La señora no está trabajando, necesita apoyo del Gobierno, no es fácil que pueda superar la muerte de su menor hijo, así como los familiares de los otros dos compañeros fallecidos. Pero no solo se debe castigar a los que dispararon las armas, también los responsables de estos operativos en contra de los trabajadores”, detalló Artega.