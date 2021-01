Venta de oxígeno debe condicionarse a una receta médica

En el pico más alto de la primera ola de COVID-19, la fotografía común eran largas colas para recargar un balón de oxígeno. Con los hospitales colapsados, los pacientes infectados se quedaban en casa y, algunos, sobrevivían gracias a estos botellones metálicos de color verde. Con la segunda ola en marcha, en Arequipa, decenas de familiares con pacientes que dieron positivo replican el mismo ejercicio.

El tratamiento domiciliario no es ideal. Un enfermo, con problemas respiratorios, ya debe acudir a un establecimiento de salud. Luego presentan cuadros severos y es difícil curarlos, explica el director del hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza, Richard Hernández. Por eso la venta de oxígeno debe controlarse. La comercialización debe condicionarse a una receta médica.

En los hospitales de Arequipa, el oxígeno está garantizado. En el Honorio Delgado hay dos tanques conectados a las camas hospitalización. Además dispone de una planta con capacidad de 30 metros cúbicos por hora. Hernández explicó que la estrategia, con esta planta, es abastecer a los centros de Red de Salud Arequipa-Caylloma para casos leves y moderados. Explicó que las personas no pueden venir “indiscriminadamente” a llevarse su balones y atenderse en casa. “La recomendación es no automedicarse, no autotratarse. Debe haber un médico capacitado para la atención”, refirió.

¿Cómo se usarán los balones del Honorio? La directora de la Red de Salud Arequipa- Caylloma, María Elena Flores, explicó que habrá 100 botellas disponibles. El centro de salud que tenga un paciente con problemas respiratorios retirará la cantidad que le sea necesaria. “No hemos tenido la necesidad de usarlos aún”, indicó. Precisó que buscan beneficiar y atender a la población más vulnerable previa evaluación médica, que no tiene recursos para pagar un balón o una clínica. Anunció que preparan ambientes prehospitalarios para tener infectados con oxígeno. “Los pacientes complicados no acuden al primer nivel. Van a un particular y estén comprando un balón. Tenemos balones llenos y podemos otorgar a nuestros pacientes SIS vulnerables”, finalizó.

El oxígeno de EsSalud

La Red Asistencial Arequipa de EsSalud, también mejoró su capacidad de producción de oxígeno. El hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo tiene una planta para llenar 100 botellas al día para los asegurados. También inauguraron plantas en provincias. Está la del hospital II Manuel de Torres Muñoz de Mollendo que puede proveer 10 balones cada 24 horas. En su momento, la Gerencia de EsSalud indicó que podrían abastecer con el insumo a los no asegurados previa receta médica. El mismo objetivo tendrá la planta del hospital I Samuel Pastor en Camaná de 29 metros cúbicos por hora. Abastece de 36 a 40 balones aproximadamente.

Oferta privada

En Arequipa, venden oxígeno medicinal Praxair ubicada en Parque Industrial, y Oxyman de la Variante de Uchumayo. La primera lo comercializa a 14.60 soles. Por el momento no estarían pidiendo receta médica debido a la escasa demanda.

La Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) vende oxígeno a 4 soles el metro cúbico. La recarga de un balón de 10 m3 cuesta 40 soles. Su planta puede cargar entre 20 a 30 balones por día. Roberto Huamaní, director del Hospital Docente de la Unsa indicó que en la primera semana detectaron que una persona compró 8 balones en un día. Para evitar esto llenan un cilindro con receta médica.

La Caja Arequipa, a fines de mes, también inaugurará una planta en el hospital Geriátrico.

Tacna y oxígeno gratis

En Tacna, las distribuidoras privadas venden el insumo a S/20 el m3 y el precio de los balones nuevos oscilan entre S/2 000 y S/2 200.

El director regional de Salud, Oscar Galdos Rodríguez, manifestó que el hospital Hipólito Unanue distribuirá de manera gratuita oxígeno a los pacientes con diagnóstico COVID-19 y que cuente con una receta médica para demostrarlo.

Resaltó que el insumo está considerado como un medicamento, es decir un bien público que debe ser controlado. La Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas realizará el registro de la entrega de oxígeno al público.

La Dirección de Salud produce a diario 2300 litros de oxígeno en las cuatro plantas que tiene. Dos de ellas están ubicadas en el hospital Hipólito Unanue y otras dos en el Hospital COVID (sector de Viñani). En la actualidad no existe desabastecimiento.

También se tiene una planta portátil en el centro de salud La Esperanza. Allí también se entrega oxígeno gratuito a los pacientes con diagnóstico y receta.

Venta a particulares se activará cuando no dispongan de camas

Puno cuenta con cinco plantas. Dos se encuentran en el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Las otras dos funcionan en EsSalud. La municipalidad de Puno instaló una en el policlínico municipal, hace dos semanas y entregaba el oxígeno gratis.

Sin embargo, se dispuso que la recarga del balón 10 m2 sea de 50 soles. Estos recursos financian los costos de producción, informó el encargado del policlínico municipal de Puno, Hermes Huacasi.

Por su parte, los nosocomios de Cusco tienen garantizado el abastecimiento. Además del sistema nacional hay un convenio con la empresa Industrias Cachimayo que dotará con el insumo.

No obstante, ningún establecimiento público puede suministrar el oxígeno a los ciudadanos. Su uso por ahora es solamente intrahospitalario.

El gerente regional de Salud, Juan Spelucín, dijo que esa medida continuará mientras haya camas disponibles para hospitalización. Si colapsara el sistema activarán la dotación de oxígeno a las familias, como ocurrió en la primera ola. Por ahora los precios se mantienen estables en el sector privado. OxiCusco, por ejemplo, vende un balón de oxígeno de 10 kilos lleno a 2500 soles. Y la recarga cuesta 150 soles, es decir, 15 soles el metro cúbico (m3).

Ayer, la Geresa Cusco recibió un cargamento con un centenar de balones de oxígeno que serán distribuidos en los establecimientos para atender a los pacientes. Esto ayudará en la repuesta sanitaria ante la pandemia del coronavirus.