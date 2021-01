Realizarán plantón por joven desaparecida y víctimas de accidente de tránsito

Este sábado 23 de enero a las 9 a. m. los parientes de Mery Querevalú, Renzo Chunga, Jhony Rumiche, Judith Machaca, Fermín Soberon y Alexis Álvaro Sonco realizarán un plantón frente al Palacio de Justicia para exigir que las autoridades no dejen sin castigo los crímenes contra sus seres queridos.

“El objetivo es que vean que estamos luchando por justicia. No vamos a permitir que haya más casos que queden impunes, así sean policías, abogados o cualquiera, tienen que pagar por los delitos que han cometido”, declaró Magali Aguilar Cortez, madre de Sheyla Rojas, víctima de feminicidio y fundadora del colectivo ‘Juntos Perú por justicia: basta de impunidad’ que ha organizado esta protesta.

Familiares de diversas regiones han llegado a Lima para alzar su voz y pedir que sus casos no se retrasen, y que los culpables sean sancionados. Estarán presentes los parientes de Judith Machaca Cauna de 20 años, joven que se encuentra desaparecida desde hace 54 días en Tacna. Se presume que fue víctima de un feminicidio y el autor sería el policía Santiago Paco Mamani, quien se encuentra prófugo.

También se reclama justicia para Mery Querevalú, Renzo Chunga y Jhony Rumiche, quienes fueron atropellados en Sechura en noviembre del 2020. La chica falleció y los otros dos muchachos quedaron gravemente heridos. Los padres de las víctimas piden prisión preventiva para Renzo José Pazo Pazo, hijo del exalcalde sechurano Bernardo Pazo, que ha sido señalado por la Fiscalía como responsable en el accidente.

Asimismo, la familia de Fermin Soberon exige que el adolescente de 15 años que lo asesinó el año pasado no quede en libertad, ya que su internación preventiva vence el 16 de febrero. Por último, se encuentra el caso de Alexis Álvaro Sonco, alumno de la Escuela Técnica de la Policía, quien falleció en extrañas circunstancias, pues un compañero lo encontró en la oficina de disciplina con un orificio de bala en la cabeza.

En su momento, el general PNP Javier Ernesto Bueno, señaló que se trataría de un suicidio. Sin embargo, la madre no cree en esta versión: “Mi hijo tenía moretones y golpes, los cuales no han sido consignados en el acta del levantamiento del cadáver. Este hecho no puede quedar impune, debe haber una sanción penal para los responsables”, expresó Reynalda Jara Ticona.