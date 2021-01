La mayoría responsabiliza a la mujer del embarazo adolescente, según estudio

Ana de Mendoza, representante de Unicef en Perú, presentó el Estudio de normas sociales relacionadas con el embarazo adolescente, realizado en Huancavelica, Loreto, Ucayali y en el distrito de Carabayllo (Lima).

Uno de los alarmantes hallazgos del informe fue que la mayoría de los encuestados consideró a la mujer como la responsable de evitar un embarazo adolescente. Según la investigación, esta premisa se vincula a la idea de culpar a las madres de sus embarazos.

En concreto, Ysabel Limache, oficial de Comunicación para el Desarrollo de Unicef, señaló que el 34% de los participantes en Loreto, el 31% en Ucayali y el 14% en Huancavelica afirmaron que la responsabilidad de la anticoncepción le corresponde exclusivamente a la mujer .

“Es muy crítico ser adolescente a los 13 o 14 años e iniciar una vida sexual para la que no estás preparada. Si buscas información para cuidarte, en el centro de salud te tratan mal y ya no quieres regresar. Y si la chica sale embarazada, los padres la botan de la casa y, lo peor, la pareja que fue la que no quiso que se cuide la deja. Y si ella sale adelante y logra regresar a la escuela, los otros padres la ven como una mala influencia para sus hijos. Todo sale mal para una adolescente”, lamentó una menor de 14 años de Ucayali que estuvo presente en la exposición del estudio.

Sin anticoncepción

Otro de los hallazgos preocupantes del informe fue que tres de cada 10 adolescentes sexualmente activos, entre 14 y 17 años, aseguraron no usar ningún método anticonceptivo para prevenir alguna ITS y/o embarazo no deseado .

En el caso de Huancavelica y Loreto, las adolescentes respondieron que no utilizaban anticonceptivos de manera regular porque “a su pareja no le gusta” o “les dio vergüenza adquirirlos”. Martha Rondón, miembro del Comité de Expertos en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, explicó que cuando una menor realiza “algo diferente” a lo socialmente establecido es rechazada.

“Si compra un método anticonceptivo, es señalada. Si pide información, también es señalada. Si va a un centro de salud, es mal vista. Se le sanciona socialmente cuando no se rige bajo las normas que la rodean y todo eso va en contra de la necesidad que tenemos como país de mejorar en el tema de la salud sexual y reproductiva”, detalló.

Percepciones sobre las consecuencias de un embarazo adolescente

Al ser consultadas sobre las consecuencias más graves que se enfrenta con un embarazo adolescente, el 48% de las menores encuestadas sostuvo que este perjudica su proyecto de vida, el 17% considera que genera más pobreza y un 16% opina que causa más abortos.

Por otro lado, la investigación encontró que el 72% señaló que es en la escuela donde sentían mayor libertad para poder hablar de estos temas, pero que, debido a la pandemia y el cierre de estas, dicha opción ya no es posible.

El estudio se basó en más de 6.000 encuestas y permitió reconocer cómo la cultura, las creencias y las acciones que adoptan las familias y la sociedad influyen directamente en las percepciones que tienen las y los adolescentes sobre el embarazo y la salud sexual.