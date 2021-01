Diresa Huánuco denuncia que aún no llegan balones de oxígeno del Minsa

El Director Regional de Salud de Huánuco, Dr. Cesar Torres Nonajulca, mencionó este último 23 de enero que aún no han llegado los 100 balones de oxígeno que el Ministerio de Salud se comprometió a llevar . De acuerdo a declaraciones en La República, esta situación agrava a los pacientes con el nuevo coronavirus.

“En ningún momento yo he dicho que hayan llegado los balones de oxígeno, lo único que ha llegado son 20 concentradores del Ministerio de Salud, Ayer, la ministra de Salud me llamó y le dije lo mismo, aún no hay este insumo. Ofrecieron 100 balones, pero nada”, indicó.

Además, aseveró que la ayuda es necesaria porque quedarán desabastecidos en las próximas horas y no tienen ninguna solución por parte de las autoridades. De igual manera, acotó que el número de decesos ha aumentado en estos últimos días y que este es mayor a la primera ola que aconteció en el 2020.

“Estamos bien congestionados con el tema. Tenemos tantas defunciones en estos días. Hasta el momento son 204 y sabe: ¿cuántos habían fallecido en el primer pico en julio? Solo llegábamos a 78. Ahora, estamos altos en mortalidad”, manifestó.

Por otro lado, resaltó que necesitan urgentemente otra planta de oxígeno para atender la demanda de pacientes. Si bien actualmente cuentan con dos, esto no es suficiente al solo producir 100 y buscan cierta ayuda en regiones como Ucayali, La Oroya y Lima.

“Hemos ya dicho junto con el gobernador regional que compren desde ya una planta de oxígeno y nos pongan una. Necesitamos más. Lo que producimos acá no alcanza y pedimos más. Hay un déficit de llenado de balones y por eso mandamos a otros lugares”, precisó.

Por último, recalcó que aún no cuentan con personal de salud para cubrir todas las plazas en la región. “Estamos buscando recursos por terceros. Hemos convocado 50 plazas, pero solo se han presentado 22. Está escaso el recurso humano a nivel nacional”, dijo.

