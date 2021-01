Vacunas: el primer millón será solo para el personal de salud

Se acerca el día. En medio de una situación crítica por la segunda ola de contagios del COVID-19, en los próximos días se tiene previsto que llegue al Perú el primer millón de dosis de la vacuna china de Sinopharm.

Sin embargo, este lote se priorizará y, por ende, solo alcanzará para todos los profesionales y no profesionales que laboran en los establecimientos de salud del Minsa, EsSalud; así como de las FF. AA., la PNP y del sector privado (clínicas).

Así lo confirmó a La República Nancy Olivares, representante del equipo de vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa), quien aclaró que con el primer millón de dosis se completará la cobertura de 500 mil trabajadores sanitarios, sin que haya relegados.

“Se va a inmunizar no solo a médicos y enfermeras, sino también a todo el personal asistencial y administrativo del sistema de salud, tanto público como privado. Estamos hablando de porteros, trabajadores de limpieza, ingenieros que arreglan los ventiladores mecánicos, choferes de ambulancia, estudiantes, todo aquel que está en primera línea en postas, hospitales y clínicas”, explicó.

De esta manera, los policías, militares, serenos y miembros de mesa -considerados en la primera fase del Plan de Vacunación contra el COVID-19, por ser parte de la primera línea- deberán esperar hasta la llegada de los nuevos lotes de la vacuna.

Plazos de vacunación

Olivares precisó que se tiene previsto arrancar con este proceso de inmunización en el mes de febrero. Según ella, será todo un desafío el aspecto logístico, teniendo en cuenta que para llegar a los trabajadores de la salud deberán enfrentar las características geográficas del país. “Se tendrá que viajar por vía aérea, terrestre y fluvial, en el caso de la selva”, dijo. Así, se estima que la aplicación de la primera dosis tomará entre tres y ocho días en las zonas urbanas y cuatro semanas en las zonas rurales.

Asimismo, se espera que la segunda dosis se coloque al personal de salud entre el día 21 y 28 después de aplicada la primera.

Pero ¿cómo están las regiones para la vacunación?

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Servando García, respondió que la vacuna china permite que puedan usar la cadena de frío y los almacenes que vienen utilizando para las campañas regulares. No obstante, aclaró que se necesita mayores recursos para repotenciar equipos y contratar personal de salud.

“La vacuna de Sinopharm, al exigir una refrigeración de 2° C y 8° C, no nos obliga a comprar equipos más sofisticados (como era en el caso de Pfizer). Toda la logística y distribución están en el rango que conocemos”, dijo.

García, quien es gobernador regional de Piura, también expresó su preocupación por la realidad de regiones que tienen difícil acceso, como Loreto. Además, pidió al Minsa agilizar la entrega de los insumos para el inicio de la inmunización.

Precisamente, sobre este tema, la funcionaria del Minsa señaló que la próxima semana terminarán de distribuir los materiales comprados, como los equipos de protección personal, las jeringas y el algodón.

Esto es importante asegurar, según Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, quien afirmó que el Perú tiene un buen plan de vacunación para otras enfermedades, por lo que se espera que ocurra lo mismo con el COVID-19.

Preparan planes

Y si bien existe un Plan Nacional de Vacunación, cada región tiene sus propias características y carencias, por lo que algunas de ellas ya han iniciado su preparación. Arequipa, por ejemplo, ha pedido 108 mil dosis para su primera fase de vacunación. En tanto, en Tacna han puesto como fecha máxima para recibir las vacunas el 15 de febrero, según Oscar Galdos, jefe del Comando COVID-19.

En Tumbes, el gobernador regional, Wilmer Dios, requiere 25 mil dosis en este mes, porque es una zona de frontera. “Hay tránsito de migrantes y se necesita mayor atención”.

Otra región calificada con alto riesgo es Cusco. Allí también ya cuentan con un plan de vacunación y según el director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria, Javier Ramirez, ya tienen garantizadas 30 mil dosis.

En cuanto a las cadenas de frío, Arequipa, Piura, Madre de Dios, San Martín, Ayacucho y Lambayeque aseguraron estar preparados para el almacenamiento, pues tienen refrigeradoras para vacunas de entre 2 y 8 grados. En tanto, Cajamarca ha iniciado la compra de su cadena de frío, que llegaría a fin de mes.

Según las autoridades regionales, también hay carencias, sobre todo en cuanto a personal y maneras de cómo incentivar a que la población se vacune.

Capacidad

Según las últimas declaraciones de la ministra Pilar Mazzetti, solo 15 regiones contaban con planes de vacunación.

Dijo que el Perú podrá almacenar en frío 12 millones de vacunas y ampliar su capacidad para 20 millones más, de concretarse nuevos acuerdos con laboratorios.

“Hasta ahora, AstraZeneca y Covax Facility tienen previsto la entrega de sus dosis a partir del tercer trimestre del año con posibilidad de algún adelanto”, refirió. La vacunación por fin empezará.

Reacciones

Nancy Olivares, vocera del Minsa

“Se va a inmunizar no solo a médicos y enfermeras, sino a todos. Estamos hablando de porteros, trabajadores de limpieza, ingenieros que arreglan los ventiladores, choferes de ambulancia”.

Servando García, vocero de gobernadores

“Las regiones de la selva deben recibir una atención especial por su difícil acceso (...). Los gobiernos regionales estamos en la capacidad de vacunar a la población porque tenemos experiencia”.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.