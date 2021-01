Taxista es el ”ángel del oxígeno” por entregar balones a domicilio en Tacna

Tacna. El taxista Alfonso Condori se dedica durante esta pandemia al recojo, llenado y retorno de balones de oxígeno medicinal a domicilio. Por su trabajo se ha hecho conocido como “El Ángel del oxígeno”, ya que parte de su trabajo implica también labor social.

Condori puede ser encontrado a diario a las afueras de la planta de la empresa privada Oxigreen, a pocas cuadras del Hospital Hipólito Unanue. El relata que muchas familias, por trabajo o enfermedad, no pueden realizar colas para entregar sus balones o recogerlos.

Es ahí donde él hace su labor. Entrega los balones, está atento a su turno y tras la recarga los lleva de inmediato donde el paciente que los requiere. Muchas veces los pacientes no tienen balones, Condori ha prestado sin ningún cobro los suyos.

Además reconoce que hay familias de bajos recursos económicos que no tienen para pagar por el servicio de delivery. “A veces no les he cobrado por el transporte porque se entiende cuando alguien está en una situación difícil”, comenta.

La demanda de oxígeno medicinal se ha incrementado en la segunda ola que enfrenta Tacna. Condori especifica que la recarga de balones que realizan las empresas privadas tiene un límite de 7 metros cúbicos por paciente.

Condori atiende las 24 horas. Quienes deseen comunicarse con él pueden escribirle o llamarlo a los números 918152438 o 985428129. Los teléfonos celulares de la empresa Oxigreen son 952954040, 990023203 y el fijo 052 42604.

Por otro lado, la Dirección Regional de Salud informó ayer el fallecimiento de ocho pacientes a causa de la COVID-19. Con esa cifra se suman 57 víctimas mortales por la pandemia en enero. También se reportaron 80 casos positivos nuevos, que incrementan a 24 988 el número de contagios en la región.