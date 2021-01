Promulgan ley del oxígeno mientras crece la demanda

En plena segunda ola, cuando comienzan a aparecer colas de personas que buscan oxígeno medicinal para sus familiares con Covid-19, el Gobierno promulgó la Ley Nº 3113 que autoriza el uso del recurso con una concentración no menor al 93%, conforme a los estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta medida también garantiza una respuesta sanitaria efectiva y oportuna para los pacientes, priorizándose todos los niveles de atención, pero con énfasis en los establecimientos de segundo y tercer nivel.

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, señala que esta ley recoge algo que se ha pedido desde hace años, pues como se recuerda, antes de que el expresidente Martín Vizcarra emitiera el Decreto de Urgencia Nº 066-2020 en junio, la Resolución Ministerial Nº 062-2010 exigía que la concentración no sea menor al 99%.

Esto trajo problemas durante la pandemia, pues solo una empresa podía cumplir con la exigencia, originándose así un gran desabastecimiento.

Casi un mes después de lo anunciado por Vizcarra, la Comisión de Salud presentó un proyecto de ley que regulaba la producción, comercialización y abastecimiento del oxígeno medicinal, el cual fue aprobado por el Congreso el 12 de diciembre.

Palacios señala que la ley promulgada también brinda un registro de proveedores y de stock. “Se sabrá cuánto queda, cómo se va consumiendo. Es algo que actualmente sale en unos portales, pero ahora el Minsa tiene la obligación de mantener este registro’'.

El Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos regionales y los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía, se hará a cargo de esta labor. En el caso de las entidades que prestan el servicio de salud, estas tendrán que brindar información sobre el stock, consumo, costos de mantenimiento y abastecimiento del recurso en sus instituciones.

Palacios espera que el reglamento y ejecución no demore. “El reglamento debe hacerse a la velocidad que la pandemia exige. Hemos tenido reglamentos que demoraron una eternidad”.

La norma también precisa que serán el Minsa y el Ministerio de la Producción los encargados de crear un registro nacional de productores y comercializadores de oxígeno industrial, así como un registro de productores de oxígeno medicinal.

Demanda y precios

Emma Quinde, esposa de Mario Romero, uno de los ángeles del oxígeno y que falleció a causa del Covid-19, señala que todos los días recibe al menos 200 llamadas. Este incremento se inició entre el 3 y 4 de enero, y cada vez el número crece. La gente busca llevar un respiro a sus parientes.

No obstante, aclara que lamentablemente no se puede atender toda la demanda. Hasta el pasado jueves cobraban S/ 15 el metro cúbico del recurso, pero de ahí se vieron obligados a subirlo a S/ 20 porque la empresa que los abastece incrementó sus precios.

También comenta que muchas veces las mismas personas la vuelven a llamar el mismo día, pues le comentan que los precios en otros lugares son mucho más altos. “Hasta el doble”.

Precisamente, la ministra Pilar Mazzetti calificó este tipo de actitudes de ’'un verdadero crimen’', ya que es un aprovechamiento de la necesidad de la población que requiere del oxígeno para mantener con vida a un familiar.

Mazzetti hizo esta declaración en Lurín, junto al presidente Francisco Sagasti, durante la recepción de 6 plantas de oxígeno medicinal hechas en el país y donadas por Respira Perú.

La ministra, en tanto, dijo que la pandemia encontró al país con un déficit de oxígeno en los hospitales.

Actualmente, el sector Salud cuenta con plantas operativas distribuidas a nivel nacional y se encuentra en un proceso de compra e implementación de 47 unidades similares gracias a un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Del total, 30 serán plantas fijas y 17 serán móviles.

Minsa brinda apoyo técnico a Diresa Callao

El Ministerio de Salud brinda apoyo técnico y asesoramiento a la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao para que esta pueda adquirir y poner en marcha cuatro plantas de oxígeno que ayudarán a hacer frente a la segunda ola del Covid-19 que se vive en el país.

El Minsa también implementó una quinta planta de oxígeno para que se puedan abastecer los balones utilizados en emergencias y tratamientos a domicilio de pacientes con cáncer, brindando así cobertura a los casos no Covid-19. Todas las plantas en el Callao permiten llenar varios balones al mismo tiempo.

Reacciones

Pilar Mazzetti, ministra de Salud

“Tenemos que hacer una adecuada fiscalización y evitar que haya un incremento de precios (...). Eso es un crimen porque todos tenemos amigos, familiares y todos estamos expuestos al Covid-19”.

Emma Quinde, miembro de OxiRomero

“El oxígeno es vida y, cuando no podemos atender a la persona, doy otros números, pero me llaman de nuevo y dicen que están cobrando más en otros sitios. Justamente eso me apena”.

