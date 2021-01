Arequipa: alcalde de Paucarpata asegura que municipio sí fiscaliza a mall

El retorno a la fase 3 de la reactivación económica y un mayor control en los centros comerciales, fue el pedido que el último jueves 21 de enero hizo el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, ante el rebrote de casos COVID-19 en la Ciudad Blanca.

Una de las autoridades locales que se pronunció sobre esta propuesta, fue el alcalde del distrito de Paucarpata, José Supo. El burgomaestre discrepó con la idea de Candia y aseguró que su gestión sí cumple con la fiscalización del Mall Aventura Plaza ubicado en su jurisdicción.

La fiscalización en estos grandes centros comerciales fue un punto de debate en la reunión del Comando COVID-19, desarrollada el último jueves 21 de enero. Para muchos especialistas, la concentración de personas en estos centros es un foco de infección.

En dicha reunión, el Comando COVID-19 también cuestionó la gestión de la Municipalidad Distrital de Paucarpata en su labor de fiscalización frente al coronavirus.

“La opinión de que no se fiscaliza, es solo eso, una opinión. Estamos haciendo operativas constantes no solo al mall, sino también otros establecimientos. Hasta la última inspección, siempre se les ha hecho recomendaciones y si no hemos cerrado el mall es porque han venido cumpliendo con las medidas”, dijo Supo este viernes 22 de enero, tras ser cuestionado por los medios de comunicación.

La autoridad edil agregó que la última inspección realizada a las instalaciones del Mall Aventura Plaza de Porogonche fue hace 15 días.

