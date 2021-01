El candidato a la presidencia, César Acuña Peralta, dijo que desconocía que su candidato piurano al Congreso César Reyes Peña mantenía 10 denuncias por presuntos actos de corrupción y una investigación preliminar por lavado de activos.

Durante una entrevista a Radio Cutivalú, el líder de Alianza para el Progreso indicó que, al tratarse de denuncias preliminares, la Fiscalía tendrá que investigar para conocer si tiene o no validez.

“Yo he sido alcalde de Trujillo, y todos los días me llegaban denuncias. Mientras no tengamos una denuncia formal, creo que todo son especulaciones”, expresó.

Acto seguido, el aspirante al sillón presidencial minimizó las acusaciones contra Reyes Peña, y reafirmó su respaldo al candidato piurano.

“César Reyes tiene merecimiento para ser congresista, y desde el partido evalúanos que cumplía los requisitos para inscribirlo. Si después de que lo inscriben le empiezan a sacar sus problemas, él tendrá que explicar a los piuranos”, suscribió.

Cabe señalar que César Reyes Peña fue rector de la Unidad Nacional de Piura y ha sido regidor de la Municipalidad de Castilla. Actualmente tiene cinco expedientes con denuncias formalizadas en el Poder Judicial, y una con investigación preliminar por diversos actos de presunta corrupción.