SJM: registran largas colas y aglomeraciones en exteriores del Reniec

Desde las 4.00 a. m., alrededor de 300 personas realizan extensas colas para recoger su DNI o realizar otros trámites en los exteriores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ubicado en San Juan de Miraflores.

Estas grandes filas ocasionan aglomeraciones en la berma y la pista. En el video difundido por Panamericana se observa que hay presencia de adultos de la tercera edad y hasta menores que esperan junto a sus padres.

Asimismo, también han reportado personas discapacitadas que están esperando desde la madrugada para acceder a las oficinas. El medio de comunicación mencionó que existen dos colas: una para recojo del DNI y otra para realizar trámites sin una previa cita virtual.

Los propios ciudadanos indicaron que hay problemas porque el sistema habría colapsado totalmente. “Yo quiero recoger el DNI de mi nieto. Me mandaron con este papel desde Lurín para que venga a San Juan de Miraflores. Me dijeron que el proceso tengo que hacerlo y no tengo mucha información. No me han dicho nada y estoy acá desde temprano”, señaló un señor.

Así también, otro adulto mencionó que existen peligros al estar en este sector. “La ubicación de la Reniec está totalmente mal. Las personas están totalmente expuestas a que una moto o combi los pueda atropellar. No hay personal de fiscalización en la zona y es necesario”, aseveró.

Por último, las personas continúan reclamando a la espera de soluciones para sus problemas. De acuerdo a la Sala Situacional, Perú suma 1 078 675 casos de coronavirus, luego de reportarse 3.406 nuevos infectados en las últimas 24 horas.

