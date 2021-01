Los atracos van en aumento en la Región Puno. Según denuncias realizadas en la Policía Nacional, en menos de 24 horas, delincuentes atacaron a un empresario y luego a una familia, al realizar varios disparos para amenazar a las víctimas.

El primer asalto se registró a las 18.00 horas del miércoles en la localidad de Samán, provincia de Azángaro. Sujetos desconocidos a bordo de una moto lineal interceptaron un vehículo donde se trasladaba un empresario y tras ser reducido le robaron 50.000 soles.

Al parecer estos delincuentes siguieron a la víctima, desde que salió de un banco en Juliaca. El agraviado Basilio Chipana G. (39) acudió al Puesto de Auxilio Rápido de Samán para presentar la denuncia. Contó a la Policía Nacional que el asalto se registró en la inmediación de la av. Juliaca a media cuadra de la Pollería San Agustín.

“Una moto lineal me cerró el paso, por lo que descendí para preguntar qué había pasado. Luego, uno de los delincuentes me lanzó una mochila en la cara y quedé aturdido. Los tres delincuentes me redujeron y buscaron mis bolsillos para robarse el dinero”, dijo Basilio.

Asalto a balazos

A la misma hora, cuatro sujetos que llevaban chalecos de una entidad financiera llegaron hasta una vivienda de la avenida Australia en la Urb. Santa María, en la ciudad de Juliaca (Puno), donde atacaron a una familia, a quienes les quitaron celulares y 5.000 soles.

Los delincuentes, que estaban a bordo de dos motocicletas, huyeron realizando varios disparos al aire, con la finalidad de no ser perseguidos. Dos de los proyectiles impactaron en una camioneta que pasaba por la zona. No se registraron heridos. Agentes de la Policía Nacional, hallaron ocho casquillos de bala en el lugar.