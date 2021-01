La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura anunció que tiene listo el Plan Regional de Vacunación contra la COVID-19, el cual contemplará en su primera fase la inmunización del personal de salud, Policía, Fuerzas Armadas y demás personas que se encuentra en la primera línea de batalla contra el virus.

José Nizama Elías, director de Salud, indicó que la meta regional es inocular a 1 396 448 personas durante las tres fases de vacunación. Para esto, ya cuentan con un adecuado sistema de refrigeración destinado a la conservación de las dosis de la vacuna de Sinopharm.

“Aún no hay fecha exacta de la llegada de la vacuna al país. No obstante, el personal de salud de la región se encuentra capacitado para su aplicación. Tenemos garantizada la cadena de frío. Estas dosis no necesitan refrigeración especial, pues se mantienen entre los -2 y -8 grados centígrados y pueden ser transportada a los almacenes de Diresa y de los establecimientos de salud”, señaló.

También indicó que, pese al aumento de casos del nuevo coronavirus, la región Piura cuenta con oxígeno suficiente para atender la demanda de este implemento gracias a los seis isotanques y a la planta recién instalada en Sullana. Asimismo, reiteró que se tiene previsto instalar más en Paita, Ayabaca, Huancabamba y en el Hospital Santa Rosa.