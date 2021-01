Vecinos de El Rosal piden mayor seguridad ante ola de robos

La tercera etapa de la urbanización El Rosal, en el distrito de Ate, ya no es la zona tranquila que conocían los vecinos. Desde hace unos meses se ha convertido en “tierra de nadie”.

Asustados algunos e indignados otros, los vecinos contaron a La República que la inseguridad hoy reina en la zona.

Recientemente se viralizó un video en las redes sociales en donde aparecen extranjeros realizando disparos al aire en plena vía pública en la urbanización Santa Elvira, también en Ate. Un vecino narró a este diario que “eso ocurrió en Año Nuevo, en mi familia pensamos que podría pasar algo, felizmente los niños estaban adentro porque si hubiesen estado afuera podría haber ocurrido una desgracia con tanta bala perdida que disparaban acá cerca”.

Otros se quejaron de que las autoridades municipales brillan por su ausencia en El Rosal y Santa Elvira. “No es justo, señor alcalde, por favor, preocúpese. No es posible que no hagan nada, esto es tierra de nadie. Después de la hora del toque de queda, los delincuentes hacen lo que quieren en las calles, queremos tranquilidad”, dijeron.

También contaron que desde hace seis años existe una caseta de serenazgo en la zona, pero hasta hoy no cuenta con personal de la municipalidad. “La caseta de serenazgo no funciona hasta hoy. Hemos insistido y ellos nos dicen que alquilamos a extranjeros nuestra casa y por eso hay robos. Eso es falso, los delincuentes vienen, se amanecen, toman licor. Están a dos cuadras del colegio, no debería pasar esto”.

Similar es la situación de los vecinos de la urbanización Gardenias, ubicada a pocas cuadras, los cuales están cansados de la ola de asaltos en las calles y por ello piden mayor seguridad.

En la víspera, vecinos de la segunda etapa de Palao, en San Martín de Porres, también demandaron mayor control.