Universidades: clases presenciales solo en talleres y laboratorios

Las clases en universidades públicas y privadas priorizarán la modalidad remota, pero incluirán la presencialidad en situaciones excepcionales como el uso de laboratorios y talleres de acuerdo a la necesidad de los cursos y las carreras.

Así lo informó el director de educación superior universitaria del Ministerio de Educación (Minedu), Jorge Mori, quien refirió que se aplicará un modelo mixto, similar al del año pasado, para el cual identificarán las carreras que por su naturaleza requerirán de presencialidad.

Entre ellas estarían, sobre todo, las de Ciencias de la Salud, como Medicina. No obstante, la estrategia será definida la próxima semana tras las reuniones con asociaciones de universidades, las cuales aclararán qué carreras y regiones necesitan en mayor nivel esta modalidad.

” Hay que encontrar un adecuado balance. Con controles de bioseguridad, aforos limitados y protocolos, esto se puede dar . Es el segundo año que se afecta la formación del capital humano”, dijo a este diario.

En ese marco, agregó Mori, se tiene previsto entregar chips o módems con internet a 100 mil alumnos de bajos recursos de universidades públicas para clases remotas. Para ello, el Minedu deberá transferir 70 millones de soles –incluidos en el presupuesto de 300 millones para el fomento de la calidad– a las casas de estudios y estas últimas contratar el servicio, a más tardar, en febrero próximo.

No obstante, hay que recordar que el último semestre del 2020 varios alumnos, sobre todo de universidades públicas, reportaron que no había sido suficiente la entrega de internet gratuito, debido a que muchos no contaban con un teléfono inteligente, laptop, computadora, ni podían trasladarse a los puntos de distribución de los chips.

Por otro lado, también están los jóvenes que no continuaron con sus estudios. Si bien el promedio histórico de deserción bordea el 12%, durante la emergencia este se elevó a 18,27%, lo cual equivale a 174 mil estudiantes, de los cuales 144 mil son de privadas. Sin embargo, esta cifra aún puede variar, dado que hay universidades que aún no concluyen el segundo ciclo.

Sunedu y los institutos

Tras el licenciamiento de 94 universidades, se dará paso a una segunda etapa que buscará aumentar el número de docentes investigadores, el acceso a la educación superior, y otros aspectos de la política de educación superior 2030 del Minedu.

“La Sunedu terminó la primera etapa de licenciamiento y ahora, con la ayuda de Programa Pmesut (convenio entre Minedu y BID), viene la tarea de fortalecer los institutos de educación superior y pasar a las instituciones superiores tecnológicas”, refirió ayer el presidente de la República Francisco Sagasti, quien agregó que la reforma ha sido el ejemplo de la “pugna de diversos interes”.

Entre otras medidas, detalla Jorge Mori, del Minedu, está incluir 15 mil vacantes adicionales en los procesos de admisión de las universidades públicas. Estas estarán focalizadas en las regiones con poca oferta estatal, como Loreto y Puno.

CLAVES

En cinco universidades se implementarán colectivos juveniles contra la violencia de género, anunció ayer el Ministerio de la Mujer.

Para las clases virtuales, se brindará capacitación a través de www.minedu.gob.pe/conectados/