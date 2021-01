SJL: policía acusado de abusar a joven podría salir en libertad

Los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Kenji Guzmán y Arlín Huancho fueron acusados de dopar y abusar sexualmente de una joven de 24 años tras una intervención el pasado 20 de noviembre. Ahora, uno de los agentes fue capturado en San Juan de Lurigancho luego de considerarlo no habido.

No obstante, su captura ejecutada el 16 de enero podría resultar nefasta, ya que solo puede quedar retenido hasta cierta fecha. “Él tiene detención preliminar hasta el jueves 21. Por falta de insumos acá en el Ministerio Público, no se puede hacer rápido este examen de ADN y demoraría dos semanas. Yo quiero justicia y no quiero que quedé libre”, señaló la denunciante en América.

Asimismo, la joven narró cómo sucedieron los hechos en la zona de Javier Heraud, en Ate, cuando dos efectivos de la comisaría del distrito los intervinieron por incumplir las normas sanitarias y el toque de queda. Según la agraviada, ambos agentes le ofrecieron alcohol cuando iban a bordo del vehículo.

La joven indicó que la bebida habría tenido un contenido narcótico, el cual hizo que no recuerde nada hasta que apareció en un hotel. Por otro lado, la Inspectoría General de la PNP también abrió un procedimiento disciplinario contra los presuntos responsables. Aún no ubican al suboficial Arlin Huancho.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

