Puno: madre se reencontró con sus dos hijos luego de dos años

María Lima Flores, una madre de ciudadanía boliviana, pudo ver a sus hijos tras dos años. Este miércoles, logró abrazarlos. El hecho se registró en la ciudad de Juliaca en Puno.

En el 2019, su expareja José Pepe Huanca Mamani llegó a Bolivia y le solicitó que autorice el viaje de los menores a Juliaca. Ambos acordaron que la estadía de sus hijos mellizos sería por un breve tiempo y ella podía visitarlos. Ella se quedó en Bolivia.

Lamentablemente, pasaron los meses y María Lima no podía contactarse con su expareja José Pepe Huanca Mamani. Temía por la integridad de sus hijos. Todo se complicó cuando ocurrió el cierre de fronteras por la propagación del coronavirus. El tiempo pasó y no tenía información sobre la ubicación de los menores y Huanca Mamani no se comunicaba.

“El año pasado tenía que traerlos. El mes de marzo yo tenía que venir (a Puno), pero por la cuarentena no pude”, argumentó la madre.

Reencuentro

Varios meses después, logró viajar y llegó a Juliaca. Solicitó apoyo a los medios locales para ubicar a su expareja y sus dos hijos. También viajó a la provincia de Huancané, lugar donde vivía Huanca Mamani. Sin embargo, pobladores de la zona le avisaron que su expareja ya no vivía allí desde hace varios años y se había trasladado a Juliaca.

Fue así cómo obtuvo números telefónicos para ubicar a Huanca Mamani. Señala que intentó comunicarse, pero que tras identificarse le colgaban el teléfono. Luego de varios días de búsqueda pudo hallar el domicilio de su expareja.

María llegó hasta dicha vivienda y tocó con insistencia, pero no le abrieron la puerta . Ante ello, tuvo que encadenarse en un poste de alumbrado público. Entre lágrimas, la madre pedía que la dejen ver a sus hijos.

El suegro de Huanca Mamani permitió que los menores salgan y abracen a su madre. Se vivieron momentos de dolor y amor contenido durante dos años.

“Estoy decidida a llevarme a mis hijos. Yo pido ayuda a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer y a la Embajada de Bolivia. Soy madre y he sufrido con mis hijos”, indicó entre sollozos.

María Lima solicitó el apoyo de las autoridades. Ella sustentó que su expareja la abandonó cuando sus hijos eran pequeños y luego reapareció para alejarlos de ella. Alega que como madre tiene derecho a conocer la ubicación de los menores y estar cerca de ellos.