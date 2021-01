Puno: enfrentamiento entre pobladores de Phara y Limbani dejó mas de 20 heridos

Al menos 20 personas habrían resultado heridas tras un enfrentamiento entre pobladores del distrito de Phara y Limbani, provincia de Sandía. La gresca inicio por un problema de demarcación territorial.

El hecho se registró la tarde del último lunes, cuando el alcalde de Phara, Reynaldo Arhuire, participaba del inicio de la obra de camino vecinal Padre Orcco-Anexo Nueva Fortuna, que esta en el límite de ambos distritos. Fue en esas circunstancias que un grupo de pobladores de “Capac Orcco” del distrito de Limbani, habrían iniciado el ataque.

Algunos testigos manifestaron que en medio de la batalla campal se habría realizado la explosión de dinamita, la misma que habría dejado varios heridos. Todos fueron trasladados al centro de salud de Phara. Debido a la cantidad de pacientes, se habrían agotado los medicamentos e insumos para atenderlos.

El alcalde de Limbani, Percy Soncco, indicó que las autoridades de Phara habrían tratado de iniciar este camino vecinal como un acto de provocación. Afirmó que esta zona está en un conflicto limítrofe desde hace 18 años.

Por su parte el alcalde de Phara, solicitó las garantías pertinentes para evitar estos hechos. Asimismo, dijo que tomará las acciones correspondientes ya que el enfrentamiento dejó varios heridos durante la batalla campal.

Entre los lesionados esta el presidente de la comunidad campesina Phara Toldoqueri, Alfredo Paredes Meza. Este advirtió desde temprano que había oposición a la obra. Pidió que las autoridades dialoguen, empero no fue escuchado.

Ni bien pasó la lluvia, cerca de las 14.00 horas de ayer, se pretendió retomar los trabajos. Ante ello aparecieron decenas de personas de Capac Orcco con palos, fierros y dinamita.

“Se generó una pelea. Como éramos pocas personas empezamos a escapar. Sin embargo, me lanzaron una piedra en la espalda, luego me golpearon con palos y fierros. Me fracturaron el pie. Por suerte pobladores de la zona me reconocieron y auxiliaron”, relato Paredes.