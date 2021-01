Puno: arresto domiciliario para exrectores de Universidad Andina

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román-Juliaca, dictó 10 meses de arresto domiciliario en contra de Juan Luque Mamani y Julio Huamán Meza, ex rectores de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca. Ambos son investigados por el presunto delito lavado de activos.

La decisión se da en mérito al pedido que realizó el fiscal Reynaldo Pandia Mendoza, en diciembre del 2020. Solicitó para estas ex autoridades universitarias 18 meses de prisión preventiva. Sin embargo, el juzgado no aceptó el pedido del fiscal y lo varió a un arresto domiciliario. Además ambos ex rectores, deberán cumplir reglas de conducta.

Durante la audiencia virtual, se supo que Julio Huamán entre el 2012 y 2015, salió del país, razón por la que este juzgado dictó el arresto domiciliario. Asimismo, otro de los argumentos para imponer esta medida fue la edad de los procesados y el factor de riesgo en este periodo de pandemia de la COVID-19.

El origen

Juan Luque Mamani y Julio Huamán Meza, son investigados por la presunta compra sobrevalorada de dos terrenos para la Universidad Andina en la ciudad de Arequipa. Los predios estan ubicados en el sector de Chilpinilla, distrito de Hunter-Arequipa. Para la adquisición, Luque y Huamán habrían fraguado actas del Consejo Universitario.

El primer predio de 51 mil 094.77 metros cuadrados (m2) fue adquirido a Benito Filomeno Rondón Roque, se le pagó 6 millones 671 mil 372. 40 dólares. Mientras que, por el segundo terreno, contiguo al primero, de 15 mil m2, se pagó 1 millón 260 mil dólares. Este se adquirió a Edwing Rondón García.

Se evidenció también que los únicos que decidieron sobre la compra de los predios fueron los exrectores. Pero para darle apariencia de formalidad se habría adulterado un acta de sesión del Consejo Universitario de 18 de julio de 2013. Pese a que no se abordó el tema, en el libro de actas se consignó “…la compra de terreno en Arequipa”. Y, para aparentar que la adquisición se hizo a solicitud de la filial Arequipa, se firmó un requerimiento, por las ex autoridades universitarias.