Positividad del coronavirus subió de 7% a 15% entre diciembre y enero, según INS

Las aglomeraciones, la asistencia a reuniones sociales y el incumplimiento de medidas sanitarias provocó que en apenas un lapso de 3 a 4 semanas la tasa de positividad del coronavirus incrementase del 7% a 15%. Es decir, este ascenso se suscitó entre diciembre y enero.

Así lo advirtieron los especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS), organismo del Ministerio de Salud (Minsa).

Oscar Escalante, director ejecutivo del Centro Nacional de Salud Pública del INS, recordó que en diciembre los casos positivos iban en aumento, pero la situación no era alarmante, pues los porcentajes oscilaban entre 5% y 7%. Y ya en enero, el Perú alcanzó a 15% la tasa de positividad.

“Este aumento se dio en un lapso de 3 a 4 semanas. Esos casos se obtienen únicamente de pruebas moleculares, lo que quiere decir que de 100 muestras tomadas, 15 resultan positivas al covid-19”, explicó a la agencia Andina.

Aunque actualmente, la Sala Situacional COVID-19 del Minsa da cuenta de que el país afronta una segunda ola de infecciones con un porcentaje de positividad que se elevó al 18%. Y es Lima Metropolitana la que tiene una de las cifras más altas con 16%.

Escalante estimó que hay diversos factores que pueden explicar la subida: el comportamiento ciudadano, la nueva variante británica que ya está en el Perú, la reactivación económica y el movimiento de la gente de región a región en fiestas de fin de año.

El muestreo se realizó principalmente con pruebas moleculares y estas aumentaron de 2.000 a 6.000 diarias entre diciembre y enero. No obstante, advirtió el experto, ello no está relacionado con el porcentaje de positividad, ya que este no varía según la cantidad de muestras tomadas.

“Si tomo más pruebas, obviamente voy a tener más número de positivos, pero estamos hablando de proporción; entonces ese porcentaje sí refleja que hay un incremento de casos, un mayor nivel de contagio”.

Escalante afirmó que las cifras de contagios seguirán aumentando: “Dados los últimos datos que estamos teniendo, sí creemos que va a haber un aumento definitivamente. Lo importante no solo es controlar el contagio, sino evitar que las personas infectadas lleguen a tener un cuadro clínico complejo”.

Hace unos días, la ministra Pilar Mazzetti indicó que la situación en los próximos meses podría ser igual de complicada que en las épocas más álgidas de la pandemia.

“Yo creo que en febrero y marzo vamos a estar en una parte alta de esta ola. Es difícil predecir”, indicaba, aunque hasta este 20 de enero, la disponibilidad de camas UCI para pacientes críticos es mínima y hay alta demanda hospitalaria.