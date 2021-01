Miraflores: muestras de sangre y jeringas son desechadas en plena vía pública

Desecharon tubos con muestras de sangre y jeringas en pleno cruce de las avenidas Pardo y Elías Aguirre en Miraflores. De acuerdo a Luis Llanos Ponce, gerente de Desarrollo Humano la Municipalidad de Miraflores, estos materiales son altamente peligrosos para la ciudadanía y existen protocolos para ser eliminados.

En declaraciones para América Noticias, el funcionario denunció el negligente y peligroso accionar, que pone en riesgo a cualquier persona que transite por el lugar, además de alarmarlos cuando atravesamos un estado de emergencia a causa del nuevo coronavirus en Perú.

En las imágenes difundidas se puede apreciar los objetos contaminados en la vereda y pista. “Es una irresponsabilidad. Esto es un delito contra la salud pública. Es una emergencia sanitaria porque estos tubos con sangre pueden tener desde COVID-19, VIH, hepatitis, etc. No sabemos, aún el contenido. Estamos pidiendo imágenes de la cámara de seguridad para inmediatamente conocer a los responsables y ver una denuncia penal con el procurador porque esto no se puede permitir”, sostuvo el representante de la municipalidad.

“Estos residuos necesitan un tratamiento especial, ya una empresa se encargará [del recojo] para colocarlo con una bolsa roja e incinerarlo como corresponde. Estos residuos no deben mezclarse con la basura común. Estas muestran deben ser de un laboratorio cercano que no utilizó una empresa que maneja residuos biocontaminantes”, agregó.

Según se especifica en la Norma Técnica de Salud de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), este tipo de residuos debe ser desechado en bolsas rojas para no entrar en contacto masivo con las personas. Estas indicaciones deben ser cumplidas para no poner en peligro la salud de la comunidad.