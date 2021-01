Miraflores: adulto mayor denuncia que inquilino le debe $ 180.000

David Rodríguez, de 85 años, denunció que el empresario identificado como Freddy Salcedo López le adeuda aproximadamente 180.000 dólares por el alquiler de una oficina en el distrito de Miraflores. Este sujeto no habría abandonado dicho espacio desde hace 11 meses.

“Yo compré estas oficinas para tener un alquiler para mi vejez. Me da mucha cólera y pena que no me paguen lo que yo arrendé a este señor. Incluso, este hombre nos enjuició. Pedimos que se vaya del inmueble”, indicó a Panamericana. El hijo del agraviado mencionó que sus progenitores esperan una respuesta del denunciado, pero este aún no se ha acercado a conciliar.

“Realmente tienen a todos en vilo por la paga. No es justo que mis padres a estas alturas de su vidas tengan que estar pasando por necesidades. No se van y no pagan. No tienen ninguna excusa”, dijo. Asimismo, el adulto mayor mostró un video donde le reclaman a dicho empresario que pague el monto de dinero que debe.

El equipo del canal de Panamericana acudió a buscar una respuesta por parte de Freddy Salcedo López en la cuadra 2 de la avenida Jorge Chávez; sin embargo, no emitió ninguna declaración. La familia pidió a las autoridades que intervengan en este caso para que haya más celeridad.

Por último, ambos solicitaron que este hombre abandone el predio y les abone el dinero para cubrir gastos. Entre tanto, se presentó otro caso similar en San Isidro, donde una inquilina se niega a retirarse del inmueble, pese a que debe más de 300.000 dólares.