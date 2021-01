Cusco: explota conflicto por fallida negociación entre Hudbay y Chumbivilcas

La empresa minera Hudbay y la provincia de Chumbivilcas llevan cuatro años en negociaciones, hasta ahora infructuosas, sobre los términos del convenio marco, que especificará el aporte económico anual de la minera. Autoridades y dirigentes demandan S/ 50 millones anuales, mientras que la minera propuso destinar S/ 40 millones para obras por impuestos, es decir, financiar proyectos deduciendo sus impuestos.

El diálogo se rompió a fines de 2020. La representación provincial no asistió a una reunión en Santo Tomás, capital provincial. Hubo un nuevo acercamiento y se programó una reunión para el 15 de enero. La comitiva del Ministerio de Energía y Minas y Hudbay llegó a Santo Tomás, mientras que la representación provincial acordó viajar a la comunidad de Chilloroya, cerca de la mina Constancia, y pidió que el diálogo se realice allí. La cita se frustró y los comuneros acordaron iniciar una huelga.

La vía de acceso y salida a la mina Constancia está bloqueada. Hudbay y Minem han pedido retomar las conversaciones.

Diálogo sin resultados

¿Por qué no hay acuerdo después de tanto tiempo de diálogo? Lo más visible es que la empresa no hizo mucho por lograr el acuerdo en 48 meses. “Los diálogos deberían rendir sus frutos en un tiempo determinado y no esperar a que se llegue a esta situación”, dice un ex funcionario del Minem.

El presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (Fudich), Wilbert Fuentes, cuestiona ese retraso. “Desde 2017 hasta ahora se trató de firmar un convenio, pero no hay acuerdo concreto”.

El otro aspecto es que los distritos de Velille, Chamaca y Livitaca cuentan con convenios específicos con Hudbay y en algunos casos impulsan una renegociación de los términos del acuerdo. Livitaca, por ejemplo, demanda la reformulación del convenio para que la minera aporte S/ 250 millones anuales. A los tres distritos no les interesa mucho sumarse a un convenio provincial, porque implicaría afectar sus negociaciones.

Alcaldes cuestionados

El tercer factor es el político. Varios alcaldes de Chumbivilcas son cuestionados y sobre sus cabezas pesan procesos de revocatoria. ONPE aprobó kits para revocar al alcalde de Colquemarca, Henry Romero, así como al de Chamaca, Antonio Huamán, y de Quiñota, Oscar Chahua. Para congraciarse con la ciudadanía han optado por apoyar a los dirigentes.

Chumbivilcas, por otro lado, es actualmente la segunda provincia donde hay un incremento rápido de minera informal. Inclusive el alcalde de Colquemarca, Ceferino Romero Palma, quien respalda en forma decidida la protesta, tiene intereses en actividades de minería informal. El año pasado, el alcalde de Chamaca, Antonio Huamán, lo acusó de alentar esa actividad en el límite entre ambas localidades.

Nulidad de modificación de EIA de mina

Además de la firma del convenio marco, los gremios de Chumbivilcas piden la nulidad de la tercera modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la unidad minera Constancia y que la OEFA inicie un proceso de fiscalización participativo en las comunidades del área de influencia de Hudbay y que sostienen sufren los efectos de la contaminación ambiental.

Acerca del EIA, el Ministerio de Energía y Minas informó que la tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental detallado, realizado en el segundo semestre de 2020, “contempló sesiones virtuales y llamadas telefónicas en las que se absolvieron las preocupaciones de la población, cumpliendo así las medidas de prevención frente a la pandemia”.