Apurímac: evalúan paro contra Las Bambas si no hay acuerdos en diálogo

Dirigentes y autoridades del distrito de Chalhuahuacho, una comitiva del Ministerio de Energía y Minas y representantes de la empresa Las Bambas, se reúnen este miércoles en Apurímac para intentar resolver el conflicto sobre el supuesto incumplimiento de compromiso de parte de la minera de entregar canon para la zona.

Los ciudadanos también reclaman que el Gobierno cumpla con proyectos de desarrollo en el distrito, ubicado en el área de influencia de la minera.

El congresista de Apurímac, Lenin Checco, participó en la cita donde indicó que los representantes de Chalhuahuacho advirtieron que si no llegan a acuerdos, retomaran su paro regional.

El parlamentario manifestó que debe resolverse con prontitud la controversia a fin de que no haya otras medidas de fuerza. “Esperamos que la mesa de diálogo sea fructífera y no sea estéril como las reuniones de anteriores gobiernos que no han llegado a buen puerto”, sostuvo.

En diciembre, los pobladores realizaron una huelga por ocho días donde se bloqueó el paso en el Corredor Minero del Sur. La medida fue levantada tras retomarse en diálogo con las autoridades nacionales y la minera.