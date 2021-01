Piden prisión preventiva para hombre que arrastró a su pareja con su auto

El Ministerio de la Mujer solicitó que el Ministerio Público imponga prisión preventiva contra Juan Carlos Valdivia Larrañaga, agresor que arrastró con su auto en movimiento a su pareja en Surco.

Las cámaras de seguridad de la municipalidad registraron el hecho, el último 16 de enero. Ocurrió en la cuadra 1 del jirón Doña Rosa, en la urbanización Los Rosales, y personal de Serenazgo llegó para auxiliarla.

“Tuve muchísimo miedo y dije que no lo iba a denunciar (por el caso de Surco). En ese momento me puse a llorar delante de una enfermera. Todos me decían por qué no lo denuncias y tenía muchísimo miedo porque me había amenazado y había tenido otras situaciones similares, pero nunca lo había denunciado”, relató la sobreviviente a América Noticias.

Luego, agregó que el agresor la violentó nuevamente. Tras ello, decidió denunciar a Valdivia en la comisaría del sector. Esta vez sucedió en la casa de él, en Punta Hermosa.

Foto: MiMP

“Doy un paso detrás de él y es donde me empuja a la vereda. Al empujarme le digo ‘qué te pasa. Por qué me haces esto, suéltame’. Y no me soltó. Me dijo que no entraría a su casa y es donde me arrastra por toda la vereda hasta la pista...”, precisó.

El mismo medio señaló que intentó comunicarse con el implicado para conocer su testimonio, pero no contestó las llamadas ni mensajes.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).