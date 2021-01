Luego de que lo adelantara La República, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, confirmó que este año no se realizará un nuevo proceso de ingreso a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), los cuales acogen a los alumnos más destacados de tercero, cuarto y quinto de secundaria de colegios públicos. “Para el 2020-21 no habrá ingreso a los COAR, no hay nuevas promociones de COAR. Lo que se hace es mantener a los estudiantes que ya están”, dijo.

Según Cuenca, esta decisión está vinculada al presupuesto de su sector, el cual encontraron ya aprobado. “Los COAR son particularmente más caros que la secundaria regular (...) Ante una situación económica compleja y con presupuesto reducido, hay que tomar decisiones. Si queremos dar oportunidades a quienes han tenido mayores problemas, hay que reorganizar y priorizar el presupuesto”, señaló a Canal N.

Luego el titular del sector indicó que dejarán al próximo gobierno un conjunto de propuestas para ver qué decisiones se tomarán en torno a iniciativas como la Jornada Escolar Completa (JEC) y los COAR, los cuales considera que no forman parte del sistema regular.

Alumnos de tercero, cuarto y quinto año.

Esta medida, así como los argumentos del Minedu, han sido rechazados por decenas de egresados, quienes han convocado a un plantón para este jueves a las 3:00 p.m. en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en Miraflores. Ellos exigen una mesa de diálogo con la PCM, a fin de que se convoque a la brevedad posible el proceso de admisión para el 2021.

“Rechazamos tajantemente que se perjudiquen miles de jóvenes y a sus familiares, quienes ven en el proyecto una oportunidad para favorecer su desarrollo y mejorar su condición, y que a su vez pueden tener un impacto en el desempeño de la educación a nivel nacional”, precisaron.