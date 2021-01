Minedu: Año escolar 2021 será más parecido al 2020 que al 2019

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, mencionó que el año escolar 2021 se mantendrá como el año pasado, 2020, debido a la actual coyuntura de la pandemia y el inicio de la segunda ola del coronavirus en Perú. No obstante, aseguró que implementarán cuatro pilares para afrontar la situación.

“Estamos tratando de implementar un diseño que ya está listo y que esta presto para avanzar de acuerdo a las situaciones epidemiológicas de la manera flexible, segura, gradual y voluntaria. Este año que va ser más parecido al año 2020 que al 2019 ″, manifestó en Canal N.

Asimismo, indicó que él y su equipo de trabajo tienen diferentes planes para un retorno a las aulas, pero se han visto paralizados ante esta crisis sanitaria. “Nosotros tenemos los indicadores más importantes, como los epidemiológicos y sanitarios, pero también vemos la ruralidad, centralidad, entre otros. Por ello, tenemos escenarios que los distritos puedan abrir en un nivel de presencialidad, pero hemos tenido que aplazar por esta situación”, precisó.

Por otro lado, en caso la situación no mejore en los próximos meses, indicó que se tendrá que optar por ampliar la virtualidad en los colegios. “Si la situación epidemiológica en el país, que es el principal indicador, no mejora, por supuesto que continuaremos no solo el 15 de abril, sino todo el tiempo que sea necesario para poder implementar clases remotas que, felizmente, ya tenemos. Un Aprendo en Casa que se ha rediseñado con la idea de tener la incorporación de un módulo del mismo para los padres”, detalló.

“Entre el 15 de marzo, (fecha) que oficialmente inicia el año escolar, y el 15 de abril, vamos a funcionar de manera remota con todos los instrumentos que ya tenemos listos”.

Por otro lado, respecto a la entrega de tablets para los estudiantes, Cuenca sostuvo que han tenido retrasos con los proveedores, pero ya se tiene el 70 % de los dispositivos en los almacenes del Minedu.

