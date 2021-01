La Molina: sujeto choca contra varios autos, destroza uno y agrede a víctimas

Insultos racistas, amenazas y destrucción de su vehículo de trabajo fue lo que recibió Alejandro Gutiérrez cuando le reclamó a un agresivo chofer por haber chocado contra el taxi que conducía. Además, pese a ser el principal afectado, fue detenido por la Policía Nacional, esposado y trasladado a la comisaría de La Molina, distrito donde ocurrieron los hechos.

Emilio Ancaya Carpio es la identidad del sujeto que chocó contra varios autos en su camino de Cieneguilla hacia La Molina antes de, finalmente, colisionar contra el taxi de Gutiérrez. Luego, al ser increpado, el sujeto tomó una vara de metal y rompió espejos, faros, el parabrisas y la luna posterior del carro del agraviado.

Luego de este ataque, también profirió insultos racistas contra Alejandro y su hijo, quienes intentaron reducirlo, ya que este intentó huir a bordo de su vehículo blanco de placa C20-952.

Ancaya fue detenido por una policía de tránsito con la ayuda de otros transeúntes. No obstante, tanto el conductor como el agraviado fueron llevados esposados a la comisaría de La Molina.

El dueño del vehículo destrozado, quien se viene recuperando de la COVID-19, pidió que Emilio Ancaya Carpio se haga cargo de los daños que realizó al auto y lo repare económicamente, ya que el vehículo es su principal herramienta de trabajo.

“Se bajó, sacó su fierro y vino corriendo hasta donde está mi auto. Yo pensé que me iba a golpear y yo me retiro un poco hacia atrás y se va corriendo hacia el auto”, señaló. “Yo quiero que me reconozca por los daños que hizo, ya que con eso nomás mantengo mi hogar”, añadió.

Luego de varias horas, el agresor, que tiene varias papeletas por infracciones graves y muy graves, fue liberado.