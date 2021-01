Especialistas del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (Indesces) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM) de Amazonas, después de tres años de investigación, lograron descubrir cinco variedades de Papaya de altura del (Genero Vosconcellea) en la zona norte del Perú.

Esta investigación del Indesces y la UNTRM de Amazonas fue publicada en la revista de alto impacto PLOSONE, a través de un artículo titulado “An integrative aproach reveals five new species of Highland papayas Caricaceae from northern Peru”.

Este estudio demuestra la presencia de cinco nuevas especies de papaya de tierras altas perteneciente al género Vasconcellea en Amazonas, el cual se basa en cuatro métodos de ADN. Dos de estos métodos de delimitación radican en la distancia genética —Statitical Parsimony Network Analysis SPN y Automatic Barcoding Gap Detection barras (ABGD)— y dos se basan en la coalescencia método generalized mixed Yule Coalescent (GMYC) y Bayesian phylogenetic and phylogeograph (BPP).

Los especialistas indicaron que este estudio también incluye metodología basada en morfología usando claves taxonómicas y filogenia multilocus (uso de varios genes), y tuvieron como resultados la presencia y descripción de las cinco nuevas especies del norte del Perú: Vasconcellea carvalhoae sp nov, Vasconcellea chachapoyensis Sp Nov, Vasconcellea peruviensis sp nov, Vasconcellea badilloi sp nov, y Vasconcellea pentalobis sp nov.

Se informó que el descubrimiento de estas cinco nuevas especies de papaya de altura resulta un hecho crucial, ya que estudios moleculares basados en métodos de ADN son importantes y específicos para descubrir cualquier organismo de forma adecuada. Esto permite dar un paso importante para que estas especies consideradas en peligro de extinción puedan conservarse, domesticarse y repoblarse, y al mismo tiempo determinar especies promisorias para la actividad agrícola y agroindustrial dentro de Amazonas y del país.